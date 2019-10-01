Фестиваль уличной культуры собрал на "Архызе" более 200 человек

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Фестиваль уличной культуры собрал на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкессии более 200 гостей из республик Северного Кавказа, Кавминвод и городов ЮФО, 80 человек приняли участие в соревнованиях по паркуру, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в понедельник в пресс-службе АО "Курорты Северного Кавказа" (АО "КСК").

"Соревнования по паркуру прошли на "Архызе" впервые, но при этом собрали на курорте порядка 200 человек, большая часть которых – зрители. Мы были рады видеть интерес к уличному искусству среди наших гостей. В планах компании – развитие этого вида досуга на курортах Северного Кавказа для летнего отдыха", — отметил генеральный директор АО "КСК" Хасан Тимижев.

Состязания по паркуру и мастер-классы по уличному искусству были организованы в сотрудничестве с общественной организацией "Оффбитс". По данным АО "КСК", на соревнования зарегистрировались более 80 человек в дисциплинах: "спидран" и "фристайл". Участники первой преодолевали дистанцию на скорость, второй – демонстрировали мастерство техники и стиля. Самым быстрым стал Александр Русанов, уступил ему Алексей Талалаев, а тройку лидеров замкнул Максим Ельчин. В дисциплине "фристайл" "золото" завоевал Александр Бойко, "серебро" – Алексей Талалаев, "бронзу" – Хампаш Бачигов.

По словам участника соревнований Алексея Талалаева, мероприятие было организовано на высоком уровне, а площадка соответствовала всем требованиям. "Определенно стоит проводить такие мероприятия и масштабировать их с каждым годом! Чем больше вовлеченность, тем больше конверсия и туристический поток. Тогда мы сможем тягаться с зарубежными фестивалями, и к нам будут приезжать зарубежные атлеты, это очень сильно увеличит узнаваемость и престиж курортов северного Кавказа", — сказал он порталу "Интерфакс-Туризм".

"Мне понравилось мероприятие. Организаторы сделали все на высшем уровне. Соперники все достойные, сильные атлеты. Насчет проведения таких мероприятий – все, что связано с пропагандой ЗОЖ, стоит проводить везде и чаще", — согласен еще один призер соревнований Максим Ельчин.

Для зрителей фестиваля работали мастер-классы по граффити, каллиграфии, хождению по стропе (слэклайну) и уличной гимнастике (воркауту)."Участники и зрители фестиваля в прямом смысле этого слова разгоняли тучи своей мощной энергией, а дождь не помешал лучшим горным атлетам. Мероприятие прошло на высшем уровне, "Архыз" – отличная площадка для развития уличных дисциплин", — отметил директор холдинга "Оффбитс" Валентин Работенко.

Источник: https://tourism.interfax.ru/