Петербург и Ленобласть начали принимать туристов с электронными визами

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Санкт-Петербург и Ленинградская область с 1 октября начали принимать граждан 53 государств, включая все страны Евросоюза, оформивших электронные визы.

В список стран, резиденты которых смогут посещать Санкт-Петербург и Ленинградскую область по электронным визам, входят: Австрия, Андорра, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Ватикан, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Индия, Индонезия, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Катар, Кипр, Китай (включая Тайвань), Корейская Народно-Демократическая Республика, Кувейт, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мальта, Мексика, Монако, Нидерланды, Норвегия, Оман, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Турция, Филиппины, Финляндия, Франция.

С электронными визами в Петербург и Ленинградскую область смогут попасть туристы, приехавшие на любом транспорте, кроме поезда. Иностранные граждане, получившие электронные визы для посещения Петербурга и Ленинградской области, имеют право находиться и передвигаться только в пределах этих двух регионов.

Для получения электронной визы не менее чем за четыре календарных дня до намечающейся поездки иностранные граждане должны заполнить электронную форму на сайте МИД России. Такая виза действительна 30 дней и разрешает пребывание в России не более восьми суток с момента въезда.

Сейчас по электронным визам иностранные туристы могут посетить Дальний Восток и Калининградскую область. С 1 января 2021 иностранные туристы смогут получать электронные визы для поездок во все регионы России.

Источник: https://tourism.interfax.ru/