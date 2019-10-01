«Черноморец» выиграл в гостях у «Интера»

/Спорт и туризм/

Новороссийская команда привезла три очка с очередного выезда. «Черноморец» выиграл у черкесского "Интера» с хоккейным счетом 5:3. Игра проходила в городе Лермонтов на стадионе под названием «Бештау». Уже к середине первого тайма бело-синие вели в счете 3:0. Отличились дважды Джамал Дибиргаджиев и один раз Руслан Джамалутдинов. Казалось, что «Черноморец» спокойно доведет встречу до победы и сможет улучшить разницу забитых и пропущенных голов,но вскоре хозяева поля сократил разрыв в счете с пенальти и воспрянули духом.

Успокоил их под занавес первого тайма гол Евгения Чабанова, сделавший счет 4:1. Едва начался второй тайм, как новороссийская команда снова создала себе напряженность, пропустив на 47-ой минуте второй гол. «Интер» снова почувствовал возможность зацепиться за ничью, взвинтил темп, но наша команда выдержала натиск соперника, а на 69-ой минуте Евгений Чабанов забил пятый гол. На последних минутах матча черкесская команда сумела забить третий гол, но свисток арбитра зафиксировал победу «Черноморца» со счетом 5:3. Наша команда переместилась вверх по турнирной таблице на третье место и следующий матч проведет дома 5-го октября в 16:00 с владикавказским «Спартаком».