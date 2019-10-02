«Локомотив хорошо смотрелся». Эксперт об игре с «Атлетико»

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Учитывая класс соперника, «Локомотив» хорошо смотрелся в игре с «Атлетико». Были моменты, которые нужно было реализовывать, сыграть поточнее. А к таким моментам было некое пренебрежение, прокомментировал в интервью радио Sputnik спортивный журналист Станислав Рынкевич. Он отметил, что главный соперник команды – «Байер», с ним нужно сыграть дома и быть внимательными.

Накануне «Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Российская команда уступила на домашней арене со счетом 0:2. Теперь российский клуб оказался на третьей строчке в группе.

«В самом начале, когда «Локомотив» получил свою группу Лиги чемпионов, стало понятно, что команде Юрия Семина будет очень тяжело. Старт получился удачным – победа над «Байером» на выезде. Понятно, что с «Атлетико» и «Ювентусом», грандами европейского футбола, будет сложнее. С «Атлетико» сложнее по двум причинам: футболисты просто индивидуально выше классом. И летом там была большая кадровая перестройка, тренер Диего Симеоне выбрал более гибких универсальных футболистов. Когда ты играешь против команды уровня «Атлетико», нужно реализовывать все, что есть, и играть внимательно. Оставшиеся два матча с «Ювентусом» и один с «Атлетико» надо стараться сыграть вничью – класс команд слишком отличается, чтобы рассчитывать на большее», – рассказал Станислав Рынкевич.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/