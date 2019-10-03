Представители общественной организации "Второе дыхание" обратились к Владимиру Синяговскому в поисках защиты...

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В рамках региональной недели, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский встретился с представителями Новороссийской общественной организации "Второе дыхание".

«Членами нашей организации являются люди с ограниченными возможностями здоровья. Большинство из нас уже в категории 60+. Но мы в очень хорошей физической форме. Принимаем участие в различных мероприятиях, что даёт нам возможность самореализации. А сейчас нас этого лишают!» - поделилась с парламентарием Вера Трачук.

Дело в том, что люди с ограниченными возможностями здоровья, возрастной категории «60+», принимают наиболее активное участие в спартакиадах и других спортивных, и общественных мероприятиях. Для них это способ самореализации, общения, а для некоторых и вовсе смысл жизни.

Но сегодня они столкнулись с тем, что ряд официальных соревнований краевого уровня, в частности Спартакиада инвалидов Кубани имеет возрастной ценз 14-60 лет.

«Сегодня, правительством разработан целый комплекс программ для поддержки, реабилитации, социализации людей с ограниченными возможностями. Краевой общественной организацией «Мир без границ» на протяжении нескольких лет проводится «Открытая спартакиада Черноморского побережья» и мы видим насколько это важно для всех участников. Именно поэтому на заседании совета общественной организации «Мир без границ» было принято решение об отмене предельного верхнего возраста участников. Думаю, необходимо выйти с подобной инициативой к руководству края. Уверен, нас услышат.» - прокомментировал Владимир Синяговский.

По окончанию встречи парламентарий дал поручение подготовить необходимую информацию и уже в ближайшее время будут направлены письма на имя руководителей Краснодарского края.