Российский хоккеист умер в 29 лет

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В клинике Германии умер от рака позвоночника российский хоккеист Самвел Мнацян. О смерти спортсмена сообщил клуб «Сибирь». Об этом сообщает Рамблер.

Самвел заключил контракт с Сибирью в 2018 году. Но он так и не вышел на лед в составе новосибирской команды. У него обнаружили злокачественную опухоль позвоночника. Спортсмен лечился в ФРГ, однако медики оказались бессильны, пишет КП.

Издание уточняет, что Самвел лежал в немецкой клинике целый год. Один из болельщиков «Сибири» рассказал, что переписывался с мамой хоккеиста, которая постоянно была рядом с ним в Германии.

«Он постоянно получал химиотерапию, все надеялись, что у него ремиссия. Говорили, что 95% раковых клеток мертвы. Но ремиссии добиться не удалось. Метастазы пошли по всему телу — в ноги, шею» — поведал фанат.

Несколько дней назад Самвел перестал отвечать в соцсетях, а мама хоккеиста написала, что состояние спортсмена ухудшилось, ему начали колоть обезболивающие.

«Спорт-экспресс» сообщает, что в середине августа 2018 года у Мнацяна диагностировали рак. Это произошло после удара в спину во время одного из матчей. На позвонке хоккеиста образовалась опухоль, которая начала стремительно расти.

В сезоне-2017/18 Мнацян сыграл за владивостокский клуб «Адмирал» 52 матча регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: https://sport.rambler.ru/hockey/42945438/?utm_content=rsport&utm_medium=read_more&utm_source=copylink