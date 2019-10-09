Профессиональные стандарты в спортивной отрасли обсудили в Краснодаре

/Спорт и туризм/

Встречи экспертов с профессиональным спортивным сообществом региона организовал Союз работодателей в сфере физической культуры и спорта Краснодарского края.

О практике применения профстандартов и их квалификаций, а также вопросах внедрения независимой оценки квалификаций в спортивной сфере рассказали руководитель Центра исследований профессий и квалификаций Института занятости и профессий Высшей школы экономики, член рабочей группы по профессиональным стандартам и координации деятельности советов по профессиональным квалификациям Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям (НСПК), мастер спорта международного класса по пулевой стрельбе, психолог сборной России по стрельбе Людмила Соколова и заместитель председателя Совета по профессиональным квалификациям в сфере физической культуры и спорта (СПК ФКиС), главный аналитик Центра спортивной подготовки сборных команд России Станислав Бирюков.

Также на рабочей встрече с профессорско-преподавательским составом Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма они обсудили возможности интеграции научно-кадрового потенциала и материально-технической инфраструктуры вуза в процесс разработки профстандартов и подготовку экспертов для независимой оценки квалификаций.

В мероприятиях также приняли участие: депутат Государственной Думы, член Наблюдательного совета регионального Союза работодателей в сфере физической культуры и спорта, экс-чемпион мира по боксу по версии WBO Дмитрий Пирог, ректор КГУФКСТ Султан Ахметов, заместитель министра спорта Краснодарского края Борис Тихоненко, олимпийский чемпион по дзюдо, главный тренер юношеской сборной России по дзюдо Арсен Галстян, президент Федерации мотоциклетного спорта России, депутат Законодательного собрания Краснодарского края Александр Джеус, председатель Краснодарской федерации волейбола Виктор Павлов, а также главы региональных спортивных федераций (мини-футбола, баскетбола, волейбола, художественной гимнастики, бокса, мотоспорта, рукопашного боя, конного спорта, профессионалов фитнеса и др.), руководители физкультурно-спортивных обществ, краевых центров спортивной и олимпийской подготовки, муниципальных спортшкол.

В ходе обсуждения участники встречи выразили мнение, что в отрасли назрела необходимость в появлении так называемых новых профессий: спортивный юрист, спортивный врач, спортивный хореограф… По мнению экспертов, для этих профессий будут разрабатываться «сквозные» профстандарты

Также Соколова и Бирюков посетили в Краснодаре экзаменационный центр СПК ФКиС, где состоялась демонстрация модулей автоматизированной информационной системы, предназначенной для обеспечения всех направлений деятельности СПК. В частности, в тестовом режиме был опробован модуль онлайн-экзамена.

Депутат Госдумы Дмитрий Пирог: «Спортивная отрасль с развитием рынка и экономики труда, технологий и цифровизации процессов формирует свои стандарты качества. Это касается внедрения и использования передовых научных, технических достижений, инновационных решений, а также вопросов кадрового обеспечения. Повышение требований к квалификации работников и обновление их компетенций вырабатывают новые подходы в кадровой политике в сфере физической культуры и спорта».

Олимпийский чемпион по дзюдо Арсен Галстян: «При внедрении новых стандартов крайне важен диалог с профессиональным спортивным сообществом. Такие встречи с экспертами, какую организовали в Краснодаре, способствуют информационному обмену между непосредственными участниками национальной системы квалификации».

Генеральный директор Союза работодателей в сфере физической культуры и спорта Краснодарского края Максим Осадник: «Тот живой интерес, который проявили участники встречи с экспертами, только подтверждает актуальность запущенных процессов. В дальнейшем также запланированы семинары и вебинары с экспертами, на которых будет продолжена работа по погружению в данную тему. Мы ориентированы в своей работе на долгосрочную перспективу, открыты к диалогу и готовы оказать информационно-методическую помощь. Плюс в офисе Союза работает общественная приемная, где мы рассматриваем вопросы граждан, связанные с развитием спорта».

Источник: Пресс-служба РООР Союз работодателей ФКИС Краснодарского края