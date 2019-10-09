/Спорт и туризм/

WADA подтвердило получение объяснений от Минспорта РФ

Руководство Всемирного антидопингового агентства подтвердило получение от российской стороны объяснений по поводу базы данных, полученной из московской лаборатории.

О том, что Министерство спорта РФ отправило WADA ответы на все возникшие вопросы, сообщил во вторник вечером глава ведомства Павел Колобков. Ранее агентство, изучив базу данных, полученную из московской лаборатории, попросило объяснить обнаруженные расхождения.

Как сообщает ТАСС, ответ российской стороны изучат независимые эксперты и WADA. После этого исполком организации, получив результаты, примет решение окончательно будущего РУСАДА. Как сообщается, анализ ответов WADA намерено получить в самые кратчайшие сроки.

Источник: https://rg.ru/

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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