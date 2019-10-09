В России снова могут создать Министерство туризма

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Переход в юрисдикцию Минэкономразвития уже является важным фактором роста, который, безусловно, поддержит и ускорит развитие российской туристической сферы. Именно поэтому создание министерства туризма простимулирует развитие отрасли и улучшит экономические показатели.

Рустам Минниханов рассказал, что только в Саратовской области и Татарстане существуют органы, которые регулируют туристическую сферу.

Сегодня туризм стал перспективным направлением, способным простимулировать не только экономический рост, но и привлечь внимание к нашим уникальным территориям. Все это, конечно же, потребует огромной работы и привлечение ресурсов.

В 2015 году с похожим предложением выступил Роман Худяков.

Источник: https://welcometimes.ru/