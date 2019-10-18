/Спорт и туризм/

«Угроза безопасности»: УЕФА развел Россию и Косово

Российские футбольные команды больше не сыграют с коллективами из Косово. Такое решение принял УЕФА в целях обеспечения безопасности.

Чрезвычайная группа Союза европейских футбольных ассоциаций 16 октября провела очередное заседание, на котором обсуждался вопрос дальнейшего проведения матчей между российскими командами и футбольными коллективами из Косово. По итогам слушания было принято решение разводить при жеребьевках команды из двух стран.

«Принимая во внимание все риски, связанные с безопасностью на матчах между командами из России и Косово, группа решила, что эти две команды будут разводиться во время жеребьевок любых будущих соревнованиях УЕФА до дальнейшего уведомления», — говорится в релизе, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Поводом для принятия данного решения стал матч между женскими сборными России и Косово в рамках отборочного этапа чемпионата Европы — 2021. Обе команды являются соперницами по группе А. Первый матч между россиянками и футболистками из Косово должен был состояться еще 4 октября в Приштине, однако встреча была перенесена по соображениям безопасности, учитывая, что в Косово на 6 октября были запланированы парламентские выборы. Дата матча до сих пор определена так и не была.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/2019/10/18/a_12764132.shtml?utm_source=push

Просмотров: 66 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Спорт и туризм

Добавить комментарий

Последние новости

Проверка Семиколодезянской нефтебазы в Крыму началась со скандала

Илон Маск выступил в Краснодаре после шуточного приглашения

Сергей Зенгин выступил на Всероссийском съезде Ассоциации иностранных студентов России

На совещании в прокуратуре края проведено межведомственное заслушивание уголовных дел, находящихся в производстве правоохранительных органов региона и расследуемых по фактам совершения преступлений в сфере долевого строительства

Русфонд обращается...

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!