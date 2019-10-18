«Угроза безопасности»: УЕФА развел Россию и Косово

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Российские футбольные команды больше не сыграют с коллективами из Косово. Такое решение принял УЕФА в целях обеспечения безопасности.

Чрезвычайная группа Союза европейских футбольных ассоциаций 16 октября провела очередное заседание, на котором обсуждался вопрос дальнейшего проведения матчей между российскими командами и футбольными коллективами из Косово. По итогам слушания было принято решение разводить при жеребьевках команды из двух стран.

«Принимая во внимание все риски, связанные с безопасностью на матчах между командами из России и Косово, группа решила, что эти две команды будут разводиться во время жеребьевок любых будущих соревнованиях УЕФА до дальнейшего уведомления», — говорится в релизе, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Поводом для принятия данного решения стал матч между женскими сборными России и Косово в рамках отборочного этапа чемпионата Европы — 2021. Обе команды являются соперницами по группе А. Первый матч между россиянками и футболистками из Косово должен был состояться еще 4 октября в Приштине, однако встреча была перенесена по соображениям безопасности, учитывая, что в Косово на 6 октября были запланированы парламентские выборы. Дата матча до сих пор определена так и не была.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/2019/10/18/a_12764132.shtml?utm_source=push