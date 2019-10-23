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Команда ЮРПСО заняла 3 место на соревнованиях в Крыму

На протяжении недели 9 команд из разных регионов России состязались в навыках по оказанию помощи терпящим бедствие в горах, принимая участие в  IX Международных соревнованиях спасательных формирований «Crimea Rescue Fest 2019».

Они традиционно проходили в Севастополе в окрестностях скалы «Парус» в рамках фестиваля «Большая Севастопольская тропа 2019».

Спасателям необходимо было преодолеть 7 дистанций. Три из них, самые сложные и длительные, проходились всей командой – это спасательные работы в горах, спасработы в пещере и ночные поисково-спасательные работы. Последний этап был проложен по Виа-феррате, протяженность этого маршрута составила 16 километров, набор высоты – 1600 метров.

По результатам соревнований «Crimea Rescue Fest 2019» участники команды Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России – Евгений Колосов, Владимир Еломист, Артём Кудрин, Сергей Зеленкин, Анатолий Патраков, Иван Пенягин и Андрей Воробьев - завоевали третье место.

Серебро заняла команда из Удмуртии, победителями соревнований стали спасатели из Самарской области.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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