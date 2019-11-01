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"Забастовка прекращена. С сегодняшнего дня посольство Израиля в Москве возобновляет свою работу в обычном режиме. Часы приема указаны на сайте", — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

30 октября посольства Израиля по всему миру отказались работать из-за сокращения финансирования со стороны Минфина Израиля.

Профсоюз МИД Израиля периодически объявляет забастовки сотрудников центрального аппарата и загранпредставительств. Цель таких акций – добиться повышения зарплат и улучшения условий жизни дипломатов, работающих за рубежом.

Источник: https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/63734/.htm