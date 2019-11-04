В Краснодаре Пирог, Деменко и Бузникин сыграли в благотворительном матче «Чемпионы – детям»

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2 ноября в Краснодаре состоялся благотворительный футбольный матч «Чемпионы – детям», участие в котором приняли знаменитые российские спортсмены, а также полицейские и спортивные журналисты федеральных и региональных СМИ.

Организаторами игры, приуроченной к празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, выступают Общественный совет при ГУ МВД России по Краснодарскому краю и благотворительный фонд «Доступный спорт» при поддержке ФК «Краснодар», краевого Общества «Динамо» и Федерации спортивных журналистов Кубани. Зрителями матча стали подростки, состоящие на профилактическом учете в органах внутренних дел.

На поле в составах команды «Динамо» и сборной фонда «Доступный спорт» и Федерации спортивных журналистов Кубани вышли титулованные российские спортсмены: чемпион мира по боксу по версии WBO, депутат Госдумы Дмитрий Пирог, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, двукратный чемпион мира и Европы Вартерес Самургашев, серебряный призер Олимпийских игр по волейболу, победитель Мировой лиги Руслан Олихвер, экс-игроки национальной сборной страны по футболу – четырехкратный чемпион России Максим Бузникин и обладатель Кубка России Максим Деменко, а также обладатель Кубка СССР по футболу, серебряный призер чемпионата СССР Андрей Юдин и лучший бомбардир «Кубани» в российской истории, экс-футболист ЦСКА и казанского «Рубина» Станислав Лысенко.

Также участие в мероприятии примут участие начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю, генерал-майор полиции Владимир Андреев, олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте, председатель Олимпийского совета Краснодарского края Ирина Караваева, председатель Общественного совета при ГУ МВД по Краснодарскому краю Владимир Лобанов, президент Благотворительного фонда «Доступный спорт», председатель Федерации спортивных журналистов Кубани Максим Осадник.

Для приглашенных на матч детей прошли автограф- и фотосессия со звездами спорта. Также в качестве благотворительной помощи Центру временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Краснодарскому краю от фонда «Доступный спорт» передали спортивный инвентарь. В продолжении акции для приглашенных на матч детей был организован поход на футбол – на домашнюю игру ФК «Краснодар».

Благотворительный матч «Чемпионы – детям» организован в целях популяризации спорта и здорового образа жизни среди молодежи, а также в рамках работы с детьми, находящимися в сложной жизненной ситуации.

Источник: Пресс-служба фонда