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В Геленджике завершилась всероссийская 29-я парусная регата

В этом году участие в регате приняли более 650 спортсменов со всей страны в возрасте от 10 до 18 лет в составе 51 команды.

В море выходили как начинающие яхтсмены, так и те ребята, которые уже успели проявить себя на всероссийском уровне. В течение недели соревнований было проведено 9 гонок в акватории геленджикской бухты в разных классах. Геленджик представляла команда из 30 человек и показала достойные результаты. 1 место в классе «29er» занял экипаж Анастасии Орловой (17 лет) и Александры Крук (16 лет).  В самом многочисленном классе яхт «Оптимист» среди девушек 2 место заняла  Варвара Юрьева (12 лет).

Наш город давно закрепил за собой звание одного из лучших мест для проведения соревнований по парусному спорту. Геленджикская регата самая массовая не только на Юге страны, но и во всей России. В следующем году соревнования пройдут в 30-ый юбилейный раз.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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