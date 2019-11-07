В Крымске состоялся юношеский турнир по самбо, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел

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В городе Крымске состоялся ежегодный турнир по борьбе самбо среди юношей и девушек, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел.

На торжественном открытии с приветственным словом к участникам и зрителям обратились начальник Отдела МВД России по Крымскому району полковник полиции Владимир Горлов, представитель Общественного совета при Отделе Лев Мельниченко и председатель Совета ветеранов МВД России полковник милиции в отставке Анатолий Рубан.

Организаторы отметили, что подобные соревнования не только повышают спортивное мастерство кубанских школьников и студентов в боевом искусстве, но и учат чтить традиции, а также знакомят подрастающее поколение с историей органов внутренних дел нашей страны.

В этом году в турнире, организованном на территории одной из местных спортивных школ, приняли участие 250 учеников и студентов со всего Краснодарского края. Юные спортсмены мерялись силами в 17 весовых категориях.

Заслуженные награды на церемонии закрытия турнира победителям вручил начальник Отдела МВД России по Крымскому району.

Источник: https://23.мвд.рф/news/item/18829144/