Щербакова первой из всех отобралась в финал Гран-при

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Туктамышевой для этого не хватило 2 баллов.

Самодурова сегодня стала пятой.

Анна Щербакова выиграла свой второй этап Гран-при и первой из всех фигуристок обеспечила себе попадание в финал. И это было круто. С настроением, с полной отдачей. А лицо Ани после того, как она выполнила все прыжки — просто огонь. Чистые эмоции. За свой прокат она получила 152,53 (на этапе в Лас-Вегасе ей поставили на 8 баллов больше), в сумме с короткой — 226,04.

Аня выглядит очень стабильной в этом сезоне, из пяти четверных лутцев, на которые она заходила на официальных соревнованиях, Аня приземлила все пять. Говорить о помарках не хочется, но они все же есть: технический специалист увидел неясное ребро на всех четырех лутцах и недокрут на первом кваде. Но остальное — очень здорово. Классные каскады тройной лутц — тройной риттбергер, тройной флип-ойлер — тройной сальхов во второй половине программы, высокие и пролетные двойные аксели. Аня в отличной форме, теперь главное сохранить такой настрой до финала.

На втором месте японка Сатоко Мияхара. Она получила 142,27 за произвольную и 211,18 в сумме. Сатоко в этом сезоне снова поражает нас своей легкостью и проникновенностью, никто не катается так, как делает это она. Да, у Мияхары невысокий прыжок, от этого много недокрутов в протоколах, хотя серьезных ошибок и падений у нее нет. Но ее вращения, скольжение, умение интерпретировать музыку — это нечто.

Она очень изменилась с прошлого сезона, у нее горят глаза и, кажется, она чувствует, что еще хочет катать чисто и брать медали. Что и делает на этом этапе и оставляет себе шанс отобраться в финал и поехать в Турин. Правда, следующий этап для нее — Rostelecom Cup, где она встретится с Евгенией Медведевой и Александрой Трусовой. Будет интересно.

Третье место заняла Елизавета Туктамышева. По произвольной программе Лиза обошла японку, но из-за ошибок в короткой не смогла превзойти ее в итоговом протоколе. Оценка за произвольную — 143,53, сумма — 209,10.

Туктамышева вернула свою прошлогоднюю произвольную, но откатать чисто не получилось. После каскада тройной аксель — двойной тулуп и сольного тройного акселя Лиза совершила ошибки на своем коронном тройном лутце и тройном флипе, но после этого собралась и сделала остальное чисто. Тем не менее, ее крутых трикселей не хватило для второго места, а занятое третье почти не дает шансов пройти в финал серии, так как на первом этапе Лиза тоже взяла бронзу. Обидно.

Софья Самодурова заняла пятое место. Ее баллы — 185,29. Не сказать, что это было феноменально, но после такого тяжелого начала сезона она вышла и показала достаточно уверенные прокаты, что не может не радовать. Шансов на финал у нее нет, но заработать рекорд сезона и добавить в уверенности на своем втором этапе в Японии она сможет.

Итоговое положение 1. Анна Щербакова (Россия) — 226,04

2. Сатоко Мияхара (Япония) — 211,18

3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 209,10

4. Ен Ю (Корея) — 191,81

5. Софья Самодурова (Россия) — 185,29

6. Эмбер Гленн (США) — 178,35

7. Марин Хонда (Япония) — 168,09

Источник: https://sport24.ru/news/other/2019-11-09-anna-shcherbakova-vyigrala-zoloto-na-etape-gran-pri-v-kitaye-tuktamysheva---tretya-video-prokatov