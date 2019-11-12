"Черноморец" выиграл в Нальчике

В первом круге в Новороссийске «Черноморец» упустил победу над «Спартаком» из Нальчика и сыграл вничью 1:1. Та игра проходила в самом начале сезона и «Черноморец» являлся фаворитом только из-за того, что играл дома.

Сейчас наша команда один из лидеров первенства, а вот нальчане в последних играх не блещут и даже сменили главного тренера.

В матче предыдущего тура «Спартак» проиграл во Владикавказе с крупным счетом 0:8 и, несомненно, футболисты кабардино-балкарской команды горели желанием реабилитироваться в матче с «Черноморцем» перед своими болельщиками. Однако уже на второй минуте гости огорошили хозяев поля быстрым голом в исполнении Ивана Матюшенко. Такое развитие событий наложило отпечаток на дальнейший ход игры. «Спартак» больше владел мячом, «Черноморец» рассчитывал на контратаки.

Тяжелое, не совсем ровное поле не позволяло бело-синим демонстрировать свою технику и в первом тайме больше моментов не было. В начале второго тайма «Черноморец» забил второй гол. Пенальти за игру рукой защитника «Спартака» реализовал капитан команды Сергей Гаранжа. Были у «Черноморца» и еще возможности забить гол, но увеличить счет не получилось. В обороне новороссийская команда действовала четко и довела матч до победы, укрепившись на третьем месте.

В очередном туре первенства России «Черноморец» примет на своем поле 16 ноября в 15600 владикавказскую «Аланию», которая идет на втором месте и опережает нашу команду на 7 очков.