ЦСКА впервые с 2017 года проиграл три матча подряд, уступив «Салавату»

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В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский ЦСКА на домашней площадке потерпел поражение от уфимского «Салавата Юлаева», встреча завершилась со счётом 2:5. «Армейский» клуб проиграл три матча подряд впервые с 2017 года, уфимский коллектив выиграл третью встречу кряду.

Первый период получился результативным, команды на двоих забросили четыре шайбы. У «армейского» клуба дублем отметился нападающий Андрей Светлаков, в составе «Салавата» голы в актив записали защитник Филип Ларсен и форвард Сакари Маннинен. На 47-й минуте подопечные Николая Цулыгина вышли вперёд, удачным броском отметился защитник Михаил Пашнин. Вскоре форвард «Салавата» Максим Майоров увеличил преимущество гостей до двух шайб. Точку поставил Дмитрий Кугрышев.

Источник: »: https://www.championat.com/hockey/news-3899731-cska-vpervye-s-2017-goda-proigral-tri-matcha-podrjad-ustupiv-salavatu.html?utm_source=wpush&utm_medium=browser&champpush?utm_source=copypaste