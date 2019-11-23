«Передал прошение об отставке»: как Шляхтин ушел из ВФЛА

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Шляхтин ушел в отставку с поста президента ВФЛА, и.о. назначена Тарасенко.

23 ноября рискует стать одним из самых драматичных дней для российского спорта. Утром стало известно о том, что комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию дал рекомендацию исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) аккредитации повторно.

И практически в то же время пришла еще одна новость. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал в отставку со своего поста.

Правда, в его случае решение точно не стало сенсационным, поскольку накануне он был отстранен независимым легкоатлетическим дисциплинарным органом (Athletics Integrity Unit). Это решение было вынесено, так как AIU установил вину функционера в деле российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. Более того, кроме Шляхтина от работы были отстранены еще четыре члена ВФЛА.

«Я передал президиуму заявление об уходе в отставку. Сейчас президиум выбирает исполняющего обязанности. Все остальные вопросы будут рассматриваться в рабочей группе Олимпийского комитета России в понедельник и в среду в Минспорте», — говорил Шляхтин в комментарии РИА «Новости».

Исполняющей обязанности, кстати, уже назначена Юлия Тарасенко. Такое решение принял президиум ВФЛА на субботнем заседании.

Помимо нее, рассматривались кандидатуры главного тренера сборной России Юрия Борзаковского и вице-президента ВФЛА Марины Купцовой.

«Заседание шло долго, решалось много вопросов, все высказались относительно дальнейших действий федерации. Впереди отчетная конференция, даты ее проведения пока нет. Меня избрали первым вице-президентом ВФЛА и исполняющей обязанности президента ВФЛА большинством голосов», — приводит слова Тарасенко ТАСС.

Кейс, который привел к отстранению, а теперь и отставкам ведущих функционеров Всероссийской федерации легкой атлетики, возник из-за пропущенных ведущим российским прыгуном в высоту Данилом Лысенко допинг-тестирований.

WADA отстранила спортсмена от соревнований, но ВФЛА прислала документы, согласно которым спортсмен не мог быть доступен для допинг-офицеров по уважительным причинам, так как проходил лечение у врача, находясь в больнице.

Правда, на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне устные показания Лысенко неожиданно вступили в противоречие с ранее поданными письменными. Юристы не удовлетворились просто представленными российской стороной документами и обнаружили, что бумаги о болезни Лысенко подписывал несуществующий врач, а по адресу клиники, выдавшей справку, находится разрушенное здание. Вдобавок его регистрационные номера тоже оказались поддельными.

Под подозрение сразу же попала верхушка Всероссийской федерации легкой атлетики, что изначально выглядело как катастрофа.

Дело в том, что Шляхтин и его команда пришли в ВФЛА в начале 2016 года, когда федерация уже несколько месяцев была исключена из мирового сообщества, в результате чего российские легкоатлеты почти в полном составе не поехали на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро (разрешение и нейтральный статус выдали только прыгунье в длину Дарье Клишиной).

Шляхтин был назначен руководителем ВФЛА, чтобы вернуть организации статус соответствия, но за четыре года не смог добиться этого даже тогда, когда WADA вернуло статус соответствия РУСАДА в конце осени прошлого года.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) из раза в раз отказывала ВФЛА в восстановлении, и в 2019 году это происходило в первую очередь из-за дела Лысенко.

Безусловно, речь идет об атлете мирового уровня, коих в России не так уж много, и все же случившееся кажется какой-то невозможной нелепостью (если не сказать — глупостью) на фоне ситуации в российском спорте.

Да, вице-чемпион мира — 2017, чемпион мира — 2018 в помещениях по прыжкам в высоту, имеющий в своем послужном списке прыжок на 240 см (выше за всю историю взлетали только пятеро), пропустил три допинг-теста и был дисквалифицирован, но в итоге и его отстранение из-за такой вот борьбы за спортсмена окажется более длительным, и по всей отечественной легкой атлетике нанесен еще один тяжелый удар.

В свете информации вокруг повторного отстранения РУСАДА российская легкоатлетическая федерация может снова забыть даже о шансах на возможное восстановление собственных прав в ближайшем будущем, а перед нашими спортсменами вновь встает перспектива пропуска летней Олимпиады в полном составе.

Будет просто ужасно, если такие спортсмены, как чемпион мира по бегу с барьерами на 110 м Сергей Шубенков или же чемпионка планеты и лучшая легкоатлетка мира 2019 года Мария Ласицкене в свои лучшие годы карьеры пропустят две Олимпиады подряд.

Хотя речь, конечно, не только о главных звездах. По сути, все поколение российской легкой атлетики лишилось шансов заявить о себе на главном старте в этом виде спорта, а ведь далеко не ко всем у иностранцев есть недоверие. Те же Шубенков с Ласицкене, да и многие другие, имеют безупречную репутацию.

А теперь, скорее всего, либо попадут под общую гребенку, либо вынуждены будут сменить место тренировок, а то вообще спортивное гражданство...

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/2019/11/23/a_12828752.shtml?utm_source=push