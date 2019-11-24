РЕН ТВ раскрывает полный файткард турнира 29 ноября

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Всего в рамках мероприятия телеканала пройдёт 8 боёв. Главным поединком вечера станет битва Емельяненко и Кокляева.

29 ноября состоится ожидаемый бой между самым титулованным пауэрлифтером России Михаилом Кокляевым и легендой ММА Александром Емельяненко. Как сообщалось ранее, перед главной битвой на московской ВТБ арене сразятся ещё две пары. Максим Новосёлов выйдет на ринг против Алексея Гончарова, а Эдгар Гукасян – против Кулвы Бушири. Сегодня РЕН ТВ объявляет остальных участников мероприятия.

В этот вечер состоятся зрелищные поединки ещё пяти пар бойцов. Откроют турнир представительницы России – спортсменки полулёгкой весовой категории Валерия Родионова и Дарья Кутырова. Вторыми на ринг выйдут супертяжеловесы: российский боец Вартан Арутюнян и мастер спорта Украины Иван Безверхий. Третья пара сразится в лёгкой весовой категории – КМС и победитель первенства Москвы по боксу Владимир Мышев встретится с мастером спорта Грузии по боксу и кикбоксингу Цотне Султанишвили. В пятом бою мероприятия можно будет увидеть противостояние легковесов чемпиона Узбекистана по боксу Мухамадсалима Сотволдиева и мастера спорта России по боксу Вячеслава Летовальцева.

Источник: Пресс-секретарь РЕН ТВ