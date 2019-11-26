Завершилась открытая Спартакиада Черноморского побережья «Мир без границ» 2019 года

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Состоялся седьмой заключительный этап открытой Спартакиады Черноморского побережья «Мир без границ» среди спортсменов с ограниченными возможностями, организованный при поддержке депутата Государственной Думы Российской Федерации Владимира Синяговского. Соревнования по пауэрлифтингу (по правилам ПОДА) прошли в городе Крымске.

46 спортсменов из 12 муниципальных образований края приняли участие в этом этапе.

"Пауэрлифтинг – это серьезный спорт, требующий от спортсмена больших физических усилий и волевых качеств. Каждый спортсмен, принявший участие в этих соревнованиях уже победитель и мы гордимся ими за их любовь к жизни", - обращаясь к спортсменам сказал Владимир Синяговский.

По итогам соревнований определились победители и призеры в весовых категориях.

У мужчин «54 кг»: I место – Трунов Денис (ст. Динская), II место – Бузулукский Сергей (Крымск), III место – Аблаев Димирель (ст. Северская),

«65 кг»: I место – Микропуло Константин (ст. Динская), II место – Куренков Николай (Краснодар), III место – Головко Родион (Славянск-на-Кубани),

«72 кг»: I место – Белкания Роман (Краснодар), II место – Юдин Антон (Абинск), III место – Гореников Алексей (Сочи),

«80 кг»: I место – Крылов Анатолий (Белореченск), II место – Поляков Алексей (Крымск), III место – Житник Александр (Новороссийск),

«88 кг»: I место – Соснин Игорь (Краснодар), II место – Иванов Герман (Славянск-на-Кубани), III место – Назаренко Федор (Белореченск),

«97 кг»: I место – Палибукиди Богдан (Белореченск), II место – Масыч Александр (ст. Динская), III место – Якушев Дмитрий (Новороссийск),

«97+ кг»: I место – Веретенников Вячеслав (Крымск), II место – Дубинин Николай (Белореченск)

У женщин «45 кг»: I место – Плохих Антонина (Северская),

«55 кг»: I место – Бойченко Тамара (Крымск), II место – Бабенко Ирина (Геленджик),

«67 кг»: I место – Лунина Оксана (Крымск), II место – Сёрбат Евгения (ст. Староминская),

«67+кг»: Татаркина Елена (Славянск-на-Кубани), II место – Головко Надежда (Славянск-на-Кубани), III место – Жданова Вероника (Северская).

Абсолютным чемпионом стал Крылов Анатолий (Белореченск), который выжал штангу весом 180 кг.

"Общественная организация «Мир без границ» благодарит администрацию МО Крымский район, коллектив спортивной школы олимпийского резерва «Ровесник» и судейскую бригаду во главе с заслуженным тренером России по пауэрлифтингу Шкабарней Юрием Викторовичем за проведение соревнований на высоком организационном уровне", - поделился с журналистами председатель совета "Мира без границ" Виталий Козырев.