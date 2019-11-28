Как подобрать форму и коньки для хоккея?

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Есть такие спортивные направления, которые требуют использования снаряжения. Далее речь идёт о хоккейной экипировке. Она состоит из нескольких элементов, поэтому их следует выбирать по определённым правилам, особенно если это профессиональное оснащение. Интернет-магазин «Хоккей без границ» https://hockeybezgranic.ru/ располагает огромным ассортиментом спортивной экипировки и атрибутики для хоккея.

Выбор экипировки хоккеиста!

Основные элементы обмундирования для игры в хоккей следующие: коньки и клюшку, нагрудную защиту, перчатки и шлем. Также не стоит забывать про термобелье. Трусы должны изготавливаться из материала, обладающего высокими прочностными показателями. Обязательно наличие жестких вставок, расположенных на травмируемых местах.

Щитки важны для защиты голеней. Под них надеваются гамаши, присоединяющиеся к поясу ракушки, словно чулки. Благодаря плотной ткани обеспечивается одновременная защита от ударов и согрев. Важно использовать и подлокотники, так как при падении назад человек часто выставляет эту часть рук.

Также стоит знать, как надевать хоккейную экипировку. Если профессиональных хоккеистов это привычное явление, то у новичков могут возникать определённые сложности. Сначала нужно надеть термобелье, затем раковину и наколенники. Далее идут гамаши, а потом шорты и коньки.

Профессиональные коньки!

Важно, чтобы этот элемент хоккейного обмундирования был удобным, обеспечивая хорошую защиту от травм. Дорогостоящие модели могут изготавливаться из композитных материалов. Для обеспечения комфорта ботинки снабжаются анатомическими язычками и литыми вкладышами, специальными стельками и современными креплениями.

При выборе коньков нужно учитывать их размер. Стоит отметить, что почти все модели обладают термоформовкой. Для этого они сначала разогреваются в специальной печи для повышения мягкости и по податливости. Спортсмен надевает их в таком виде, а после остывания изделия принимают форму стопы.

Кроме одежды и коньков хоккеисту нужно подобрать клюшку, шлем, перчатки и защиту. Намного проще и быстрее это сделать в профильном интернет-магазине hockeybezgranic.ru.

Евгений Счастливый