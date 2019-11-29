Школьник из Афипского лицея составил туристический буклет о своем поселке и победил во всероссийском конкурсе

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Четвероклассник Афипского лицея Ярослав Анточий стал победителем Всероссийского конкурса исследовательских и творческих работ «Мы гордость Родины».

Конкурс прошел недавно в Москве. Школьник представил работу по краеведению — туристический буклет «Достопримечательности моего поселка». В ней Ярослав описал самые интересные для гостей поселка места: спортивную школу, школу искусств, Афипский лицей, Афипский хлебокомбинат, нефтеперерабатывающий завод, памятники погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также указал местоположение некоторых отелей поселка, телефоны такси. Вместе с Ярославом в Москве побывали его руководитель Наталья Васильевна Котова и мама Ольга Владимировна.

Поездка стала возможной благодаря помощи администрации лицея, депутата Госдумы Владимира Синяговского, гендиректора Афипского хлебокомбината Дмитрия Марцена, председателя Совета Афипского городского поселения Андрея Судина, депутата поселения Владимира Лукьянова и директора ООО «Такси «Теплый дом» Андрея Николенко.

Источник: https://xn--80adibpgbe5ajqdfe.xn--p1ai/news/shkolnik-iz-afipskogo-liceja-sostavil-turisticheskij-buklet-o-svoem-poselke-i-pobedil-vo-vserossijskom-konkurse-35145/