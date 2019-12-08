«Спартак» разгромно проиграл «Ростову» в домашнем матче

/Спорт и туризм/

В 19-м туре Российской Премьер-лиги «Спартак» принимал «Ростов». Матч состоялся на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершился со счётом 1:4. На 22-й минуте гости вышли вперёд – гол забил полузащитник Бактийор Зайнутдинов.

Незадолго до свистка на перерыв ростовчане могли удвоить преимущество, но хавбек Ивелин Попов не реализовал пенальти. В начале второго тайма, на 53-й минуте, «Ростов» всё же забил второй мяч – отличился полузащитник Алексей Ионов. В концовке матча команды поразили ворота трижды на двоих в течение 4 минут. У красно-белых отличился нападающий Эсекьель Понсе, у гостей дубль оформил Зайнутдинов, ещё один гол на счету защитника Дмитрия Чистякова. «Ростов», набрав 34 очка, поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» (22) остался на 10-й строчке.

Источник: https://www.championat.com/football/news-3919481-spartak-razgromno-proigral-rostovu-v-domashnem-matche-rpl.html?utm_source=copypaste