В III Спартакиаде работников Группы НМТП приняло участие 460 спортсменов
В Новороссийске прошла III Спартакиада работников Группы НМТП. Это самое массовое и яркое спортивное событие на предприятиях города-героя в 2019 году.
В рамках мероприятия прошли соревнования по баскетболу, волейболу, мини-футболу, шахматам, настольному теннису, плаванию, бильярду и силовым видам спорта: армрестлингу, армлифтингу, гиревому спорту и перетягиванию каната. Всего было разыграно 19 комплектов медалей.
В Спартакиаде приняли участие 7 команд: ПАО «Новороссийский морской торговый порт», АО «Новорослесэкспорт», ООО «ИПП», ООО «Новороссийский мазутный терминал», АО «Новороссийский судоремонтный завод», АО «Флот НМТП» и ООО «Приморский торговый порт». Общий охват составил 460 человек. Командный зачет возглавило ПАО «НМТП», второе место заняло АО «НСРЗ», третье – ООО «НМТ».
Индивидуальные результаты:
Армрестлинг
Категория до 80 кг
I место – Абдыкадыров Д.Р. (ПАО «НМТП)
II место – Савельев А.А. (ООО «ИПП»)
III место – Паленый С.С. (АО «НСРЗ»)
Категория до 100 кг
I место – Овагимян А.Н. (ПАО «НМТП»)
II место – Оганесян Р.А. (ПАО «НМТП»)
III место – Кучеров А.А. (ООО «ИПП»)
Категория свыше 100 кг
I место –Шеин А.И. (ПАО «НМТП»)
II место – Киянов В.А. (ПАО «НМТП»)
III место –Швец К.К. (АО «НСРЗ»)
Армлифтинг
Категория до 100 кг
I место – Боярко А.Н. (ПАО «НМТП»)
II место – Плиска О.В. (АО «НСРЗ»)
III место – Мальцев Д.В. (ПАО «НМТП»)
Категория свыше 100 кг
I место – Шеин А.И. (ПАО «НМТП»)
II место – Саносян А.А. (АО «НМТ»)
III место – Карпетченко С.В. (ООО «ИПП»)
Бильярд
I место – Стеклянников А.А. (ООО «НМТ»)
II место – Копытов О.В. (АО «НЛЭ»)
III место – Трещев П.А. (ПАО «НМТП»)
Шахматы
Женщины
I место –Кравченко М.П. (АО «НСРЗ»)
II место – Сюткина Л.Г. (ООО «НМТ»)
III место – Выжанова Н.И. (ПАО «НМТП»)
Мужчины
I место – Карапетянц А.В. (ПАО «НМТП»)
II место – Кравцов В.А. (АО «НЛЭ»)
III место –Пашинский Н.Н. (ПАО «НМТП»)
Настольный теннис
Женщины
I место – Павлова А.В. (ПАО «НМТП»)
II место – Шестакова И.Е. (ООО «ПТП»)
III место – Маленко Н.А. (ООО «ИПП»)
Мужчины
I место – Кузнецов В.В. (ПАО «НМТП»)
II место – Черепан Н.Л. (ООО «ПТП»)
III место – Оленец Ю.В. (АО «НЛЭ»)
Плавание
Мужчины до 35 лет
I место – Каськов К.Е. (ПАО «НМТП»)
II место – Богатырев Д.О. (АО «НСРЗ»)
III место – Клагин А.В. (ООО «НМТ»)
Мужчины старше 35 лет
I место – Копытов О.В. (АО «НЛЭ»)
II место – Лебедьков А.В. (ПАО «НМТП»)
III место – Оганесян В.Г. (АО «НСРЗ»)
Женщины до 35 лет
I место – Маковская Н.В. (ПАО «НМТП»)
II место – Берестова А.В. (АО «НЛЭ»)
III место – Киричкова Д.Д. (АО «НСРЗ»)
Женщины старше 35 лет
I место – Андросова Т.Р. (ПАО «НМТП)
II место – Дьякова Л.В. (ООО «НМТ»)
III место – Крапивина Н.А. (АО «НСРЗ»)
Командные результаты:
Армрестлинг
I место – ПАО «НМТП»
II место – АО «НСРЗ»
III место – ООО «ИПП»
Армлифтинг
I место – ПАО «НМТП»
II место – АО «НСРЗ»
III место – ООО «ИПП»
Баскетбол
I место – ПАО «НМТП»
II место – ООО «НМТ»
III место – ООО «ПТП»
Бильярд
I место – ООО «НМТ»
II место – ООО «ИПП»
III место –ПАО «НМТП»
Волейбол
I место – АО «НСРЗ»
II место – ООО «НМТ»
III место – ПАО «НМТП»
Гиревой спорт
I место – ПАО «НМТП»
II место – ООО «НМТ»
III место – АО «НСРЗ»
Мини-футбол
I место – ПАО «НМТП»
II место – ООО «ПТП»
III место – АО «НСРЗ»
Настольный теннис
I место – ПАО «НМТП»
II место – ООО «ПТП»
III место – АО «НСРЗ»
Перетягивание каната
I место – ПАО «НМТП»
II место – ООО «НМТ»
III место – АО «НСРЗ»
Плавание. Эстафета 4х50 метров
I место – ПАО «НМТП»
II место – АО «НЛЭ»
III место – АО «НСРЗ»
Шахматы
I место – ПАО «НМТП»
II место – АО «НСРЗ»
III место – АО «НЛЭ»
Итоговые результаты:
I место – ПАО «НМТП»
II место – АО «НСРЗ»
III место – ООО «НМТ»
Источник: пресс-служба НМТП
Категория: Новости / Спорт и туризм