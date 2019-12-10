В III Спартакиаде работников Группы НМТП приняло участие 460 спортсменов

/Спорт и туризм/

В Новороссийске прошла III Спартакиада работников Группы НМТП. Это самое массовое и яркое спортивное событие на предприятиях города-героя в 2019 году.

В рамках мероприятия прошли соревнования по баскетболу, волейболу, мини-футболу, шахматам, настольному теннису, плаванию, бильярду и силовым видам спорта: армрестлингу, армлифтингу, гиревому спорту и перетягиванию каната. Всего было разыграно 19 комплектов медалей.

В Спартакиаде приняли участие 7 команд: ПАО «Новороссийский морской торговый порт», АО «Новорослесэкспорт», ООО «ИПП», ООО «Новороссийский мазутный терминал», АО «Новороссийский судоремонтный завод», АО «Флот НМТП» и ООО «Приморский торговый порт». Общий охват составил 460 человек. Командный зачет возглавило ПАО «НМТП», второе место заняло АО «НСРЗ», третье – ООО «НМТ».

Индивидуальные результаты:

Армрестлинг

Категория до 80 кг

I место – Абдыкадыров Д.Р. (ПАО «НМТП)

II место – Савельев А.А. (ООО «ИПП»)

III место – Паленый С.С. (АО «НСРЗ»)

Категория до 100 кг

I место – Овагимян А.Н. (ПАО «НМТП»)

II место – Оганесян Р.А. (ПАО «НМТП»)

III место – Кучеров А.А. (ООО «ИПП»)

Категория свыше 100 кг

I место –Шеин А.И. (ПАО «НМТП»)

II место – Киянов В.А. (ПАО «НМТП»)

III место –Швец К.К. (АО «НСРЗ»)

Армлифтинг

Категория до 100 кг

I место – Боярко А.Н. (ПАО «НМТП»)

II место – Плиска О.В. (АО «НСРЗ»)

III место – Мальцев Д.В. (ПАО «НМТП»)

Категория свыше 100 кг

I место – Шеин А.И. (ПАО «НМТП»)

II место – Саносян А.А. (АО «НМТ»)

III место – Карпетченко С.В. (ООО «ИПП»)

Бильярд

I место – Стеклянников А.А. (ООО «НМТ»)

II место – Копытов О.В. (АО «НЛЭ»)

III место – Трещев П.А. (ПАО «НМТП»)

Шахматы

Женщины

I место –Кравченко М.П. (АО «НСРЗ»)

II место – Сюткина Л.Г. (ООО «НМТ»)

III место – Выжанова Н.И. (ПАО «НМТП»)

Мужчины

I место – Карапетянц А.В. (ПАО «НМТП»)

II место – Кравцов В.А. (АО «НЛЭ»)

III место –Пашинский Н.Н. (ПАО «НМТП»)

Настольный теннис

Женщины

I место – Павлова А.В. (ПАО «НМТП»)

II место – Шестакова И.Е. (ООО «ПТП»)

III место – Маленко Н.А. (ООО «ИПП»)

Мужчины

I место – Кузнецов В.В. (ПАО «НМТП»)

II место – Черепан Н.Л. (ООО «ПТП»)

III место – Оленец Ю.В. (АО «НЛЭ»)

Плавание

Мужчины до 35 лет

I место – Каськов К.Е. (ПАО «НМТП»)

II место – Богатырев Д.О. (АО «НСРЗ»)

III место – Клагин А.В. (ООО «НМТ»)

Мужчины старше 35 лет

I место – Копытов О.В. (АО «НЛЭ»)

II место – Лебедьков А.В. (ПАО «НМТП»)

III место – Оганесян В.Г. (АО «НСРЗ»)

Женщины до 35 лет

I место – Маковская Н.В. (ПАО «НМТП»)

II место – Берестова А.В. (АО «НЛЭ»)

III место – Киричкова Д.Д. (АО «НСРЗ»)

Женщины старше 35 лет

I место – Андросова Т.Р. (ПАО «НМТП)

II место – Дьякова Л.В. (ООО «НМТ»)

III место – Крапивина Н.А. (АО «НСРЗ»)

Командные результаты:

Армрестлинг

I место – ПАО «НМТП»

II место – АО «НСРЗ»

III место – ООО «ИПП»

Армлифтинг

I место – ПАО «НМТП»

II место – АО «НСРЗ»

III место – ООО «ИПП»

Баскетбол

I место – ПАО «НМТП»

II место – ООО «НМТ»

III место – ООО «ПТП»

Бильярд

I место – ООО «НМТ»

II место – ООО «ИПП»

III место –ПАО «НМТП»

Волейбол

I место – АО «НСРЗ»

II место – ООО «НМТ»

III место – ПАО «НМТП»

Гиревой спорт

I место – ПАО «НМТП»

II место – ООО «НМТ»

III место – АО «НСРЗ»

Мини-футбол

I место – ПАО «НМТП»

II место – ООО «ПТП»

III место – АО «НСРЗ»

Настольный теннис

I место – ПАО «НМТП»

II место – ООО «ПТП»

III место – АО «НСРЗ»

Перетягивание каната

I место – ПАО «НМТП»

II место – ООО «НМТ»

III место – АО «НСРЗ»

Плавание. Эстафета 4х50 метров

I место – ПАО «НМТП»

II место – АО «НЛЭ»

III место – АО «НСРЗ»

Шахматы

I место – ПАО «НМТП»

II место – АО «НСРЗ»

III место – АО «НЛЭ»

Итоговые результаты:

I место – ПАО «НМТП»

II место – АО «НСРЗ»

III место – ООО «НМТ»

Источник: пресс-служба НМТП