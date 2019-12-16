Российские клубы остались без еврокубков весной. Почему?

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В этом году у российских клубов в еврокубках была небольшая доля невезения, но это не должно затмевать общий кризис нашего футбола, рассказал спортивный журналист Дмитрий Дерунец.

Уровень конкуренции во внутреннем чемпионате падает, чрезвычайно медленно работает система перехода из молодежного футбола во взрослый, и развитие идет только в больших городах и центрах. К тому же нужно расширять тренерский штаб и развивать технологии – аналитику, цифры, считает эксперт.

Ни один российский клуб не попал в весеннюю часть еврокубков впервые за 18 лет. Накануне «Краснодар» со счетом 0:3 проиграл «Хетафе» в заключительном матче группового этапа Лиги Европы и не смог выйти в 1/8 финала. Ранее «Локомотив» и «Зенит» вылетели из Лиги чемпионов, а ЦСКА досрочно потерял шансы на выход в плей-офф и занимает последнее место в группе Н Лиги Европы.

"Результат катастрофический для любого болельщика. Многие люди в России следят только за выступлением наших клубов в еврокубках. Для наших болельщиков традиционно болеть за наших - против не наших, и тут такой провал. Есть определенное стечение обстоятельств, небольшая доля невезения. "Зенит" набрал 7 очков, часто с 7 очками можно пройти в следующий раунд, но только 4-е место. Краснодар набрал 9 очков, но только 3-е место, которое не позволяет пройти дальше в Лиге Европы. Это не отменяет по-настоящему слабое выступление в исполнении "Локомотива" и ЦСКА, у которых 3 и 5 баллов соответственно", - отметил Дмитрий Дерунец.

По его словам, в российском футболе - кризис.

"Последние годы уровень конкуренции в нашем чемпионате падает. Прошлый чемпионат с большим преимущество выиграл "Зенит", с таким же преимуществом он лидирует в этом чемпионате, едва ли ему что-то помешает вновь завоевать золотые медали. Когда ты играешь всего лишь несколько матчей на высоком уровне внутри страны, сложно постоянно быть на хорошем уровне за его пределами. Технологии уходят вперед, мы в этом плане развиваемся, но продвинутые футбольные страны развиваются быстрее. Аналитика, цифры, расширение тренерского штаба – это все моменты, в которых необходимо прибавлять. Огромное количество проблем на детском, юношеском уровне. Чрезвычайно медленно работает система перехода из молодежного футбола во взрослый футбол, развивается только в больших городах и центрах. Таким образом мы отсекаем от развития много городов по всей стране", – сказал Дмитрий Дерунец.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/