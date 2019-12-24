Владимир Синяговский: Спартакиада объединила нас и многим помогла поверить в себя...

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Общественная организация Краснодарского края «Мир без границ», лидером которой является депутат Государственной Думы РФ Владимир Ильич Синяговский, масштабным событием завершает 2019 год.

Подведение итогов III-й открытой Спартакиады Черноморского побережья среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья «Мир без границ» состоялось в здании морского вокзала города Новороссийска, где собрались более 450 гостей из 20 муниципальных образований Краснодарского края и города-героя Керчь Республики Крым.

В 2019 году были проведены семь этапов спартакиады, в которых приняли участие более 600 человек.

Город Геленджик принимал у себя первый этап спартакиады по Бочча. Спортсмены города участвовали во всех этапах спартакиады, в которых завоевали 6 медалей, из них 2 золотые.

Команда Туапсинского района участвовала в шести этапах, завоевала 10 медалей из них одну золотую, а в поселке Новомихайловский был проведен этап спартакиады по шахматам.

Город Новороссийск принимал у себя этап по плаванию, спортсмены города-героя участвовали во всех этапах спартакиады, завоевали 24 медали, из них 9 золотых.

Город Горячий ключ. Традиционно в нем проходит самый «скоростной» этап спартакиады – соревнования по легкой атлетике. Местная команда участвовала в пяти этапах, завоевала 7 медалей, из них 4 золотых.

Северский район принимал у себя этап по бадминтону, спортсмены района участвовали во всех этапах, завоевали 28 медалей, из них 13 золотых.

Славянский район принимал у себя самые популярные соревнования – настольный теннис, количество участников превысило 130 человек. От Славянского района приняло участие наибольшее количество спортсменов – 97 человек, которые завоевали 25 медалей, из них 7 золотых.

Крымский район принимал у себя заключительный этап спартакиады – соревнования по пауэрлифтингу, спортсмены района завоевали 22 медали из них 8 золотых.

Город Анапа. Команда участвовала в четырех этапах спартакиады, завоевала 10 медалей, из них 4 золотых.

Город Краснодар. Спортсмены краевой столицы приняли участие в 3 этапах, завоевали 23 медали, из них 13 золотых.

Абинский район. Команда участвовала в четырех этапах, завоевали 6 медалей, из них 1 золотую.

Красноармейский район. Команда участвовала в четырех этапах спартакиады и завоевала 7 медалей, из которых 3 золотых.

Староминской район. Команда участвовала в 6 этапах, завоевала 5 медалей, из них 1 золотую. Это самый дальний район, который активно участвует в спартакиаде.

Темрюкский район. Спортсмены района участвовали в шести этапах и завоевали 5 медалей, из них 2 золотых.

Впервые приняли участие в спартакиаде представители города-героя Керчь Республика Крым. Спортсмены из Керчи принимали участие в 3 этапах и завоевали 1 медаль.

Белореченский район. Команда участвовала в 7 этапах, завоевала 11 медалей, из них 5 золотых.

Динской район. Спортсмены района приняли участие в 3 этапах. Завоевали 4 медали, из них 3 золотых.

Награждение команд и участников проводили депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский, председатель ООКК «Мир без границ» Виталий Козырев и председатель Общественной палаты города Новороссийска Сергей Цымбал. Представители команд-участников спартакиады получили памятные призы и сладкие подарки. Так же были вручены номинации командам. За победу по этапам спартакиады «Мир без границ» была награждена команда города Краснодара, за наибольшее количество золотых медалей номинацию получила команда Северского района, за самое активное участие в спартакиаде - команда Славянского района, за самый долгий путь к соревнованиям – команда Староминского района и за самый яркий дебют номинацию получила команда города-героя Керчь Республики Крым.

В индивидуальных номинациях были награждены Николай Серафимович Губерня из города Белореченска, как самый опытный спортсмен. В этом году Николаю Серафимовичу исполнилось 85 лет и, несмотря на это, он завоевал серебряную медаль в турнире по шахматам. Самый перспективный спортсмен оказался из города Новороссийска. Давиду Богдану всего 9 лет, а он уже активно занимается плаванием, шахматами, играет на фортепьяно и конструирует роботов. Номинацию за активную жизненную позицию получил Антон Тибейко. Этот молодой человек из Темрюка, несмотря на инвалидность, активно участвует в спортивной жизни края.

В заключительной части программы гостям мероприятия преподнесли подарок артисты Краснодарской филармонии. Новогодняя сказка «Царевна Лягушка» произвела фурор на всех присутствовавших в зале, и гости разъезжались по домам в праздничном расположении духа.

Общественная организация Краснодарского края «Мир без границ» благодарит партнеров и спонсоров: администрацию муниципального образования город Новороссийск, компанию Coca-Cola, магазин «Бауцентр» (Новороссийск), фирменный магазин «Оптовичок, магазин Л’этуаль, кондитерскую «Сладкоежка», кондитерскую «Карамель».