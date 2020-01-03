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«Все должны нас бояться»: России достался главный фаворит

Определены все пары полуфинала молодежного чемпионата мира.

На молодежном чемпионате мира — 2020 определились полуфинальные пары. Сборной России, на стадии четвертьфинала одолевшей команду Швейцарии, достался самый сложный из возможных соперников — Швеция. «Тре крунур» называют главными фаворитами турнира, и пока подопечные Томаса Мотена полностью оправдывают свой статус.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/2020/01/03/a_12895808.shtml?utm_source=push

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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