Более 1 тыс. военнослужащих КФл приняли участие в спортивных соревнованиях на новогодних праздниках

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В период новогодних праздников военнослужащие Каспийской флотилии и члены их семей приняли участие в спортивных мероприятиях, посвященных празднованию Нового года.

Соревнования были организованы на территории соединений воинских частей, дислоцированных в Астраханской области и Республике Дагестан.

Семьи военнослужащих приняли участие в турнирах по футболу, эстафетах, перетягивании каната, гиревому спорту и армрестлингу. Победителей наградили кубками, медалями и грамотами объединения.

В новогодних спортивных праздниках, проведенных на Каспийской флотилии, приняли участие более 1 тыс. военнослужащих и членов их семей.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа