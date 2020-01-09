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Конор и Хабиб: РЕН ТВ начнет год самыми громкими боями

Телеканал продолжит показы спортивных событий и выступит эксклюзивным транслятором самых ожидаемых боёв UFС.

РЕН ТВ объявляет грандиозные новости для фанатов спорта. Уже с начала 2020-го года зрителей ждут бесплатные показы важнейших боёв UFC. 19 января в прямом эфире телеканала состоится мега-противостояние Конора Макгрегора и Дональда Серроне, а 19 апреля – Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. РЕН ТВ станет единственным федеральным каналом России, на котором можно будет увидеть эти бои абсолютно бесплатно. Миллионы фанатов UFC получат уникальную возможность почувствовать себя рядом с октагоном и увидеть поединки самых популярных бойцов одновременно со всем миром.

Бой 19 января станет громким возвращением Макгрегора на ринг. Эксперты называют эту дату судьбоносной для карьеры бойца: если Макгрегору удастся победить Серроне, то все фанаты UFC получат шанс увидеть его реванш с Хабибом.  Поединок в полусреднем весе пройдёт в Лас-Вегасе. 

19 апреля зрители РЕН ТВ смогут посмотреть прямую трансляцию из Бруклина, в рамках которой российский боец и действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выйдет против американца Тони Фергюсона. Это будет первый бой UFC со спортсменами, у которых в арсенале имеется 12 побед подряд. Поединок обещает быть историческим и его называют «мечтой всех фанатов смешанных единоборств».

Ранее РЕН ТВ уже показывал бои турнира UFС в Москве. 9 ноября телеканал транслировал поединки Волков vs Харди и Магомедшарипов vs Каттар. Показ прошёл с долей 8,4% в аудитории «Все 25-54» и с долей 12,3% в аудитории «Мужчины 25-54» (Mediascope, Россия).

Самые громкие имена и долгожданные бои абсолютно бесплатно – в прямом эфире РЕН ТВ 19 января и 19 апреля!

Источник: Дирекция по маркетингу и цифровым коммуникациям

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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