Президент ФСЖР: в споре РУСАДА с WADA ? "интересные" перспективы

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WADA обратилось в Спортивный арбитражный суд по делу о споре с РУСАДА относительно санкций в отношении российского спорта. Президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов в эфире радио Sputnik дал свой прогноз по поводу развития ситуации.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) относительно санкций в отношении российского спорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт WADA.

Исполком WADA 9 декабря единогласно отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года. При этом отмечалось, что "чистые" спортсмены из России смогут выступать в нейтральном статусе при соблюдении определенных условий. Также РУСАДА было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу.

Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением Всемирного антидопингового агентства. WADA после получения уведомления от РУСАДА о несогласии с решением исполкома должно было обратиться в CAS.

В среду представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что МОК не будет обсуждать вопрос участия российских спортсменов в Олимпийских играх в Токио до решения CAS.

Заместитель главного редактора "Российской газеты", вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы, президент Федерации спортивных журналистов России (ФСЖР) Николай Долгополов в эфире радио Sputnik дал свой прогноз по поводу развития ситуации.

"Перспективы довольно-таки интересные. У меня впечатление, что все делается не так быстро, как, наверное, хотелось бы тем, кто пытался и пытается отстранить нас от участия в Олимпийских играх и лишить возможности участвовать в Олимпиаде в Токио (в 2020 году, ? ред.) под своим флагом и играя свой гимн в честь победителей. Сейчас наступает очень ответственный период. Я уверен, что именно в эти дни WADA примет еще новые, более серьезные обращения, а CAS начнет рассматривать это дело. Но здесь очень особый момент: CAS назначает трех арбитров, которые будут решать, что делать, и обе стороны ? и WADA, и российская сторона ? имеют право отклонить одну, две или все три кандидатуры. Иногда согласование кандидатур идет от двух до трех месяцев", ? объяснил Николай Долгополов.

Далее, отметил он, возникает вопрос: успеет ли CAS вынести решение до начала Игр в Токио (июль 2020 года), и если нет, то что нас ждет?

"Допустим, что сейчас какие-то кандидатуры будут отклонены, и рассмотрение (дела по существу, ? ред.) начнется в марте-апреле, может, уже и в мае. Успеет ли CAS вынести окончательное решение по иску РУСАДА и по обращению WADA? Я не уверен. И если такое решение не будет принято, то что тогда нас ждет? Тогда мы автоматически едем в Токио под своим флагом. Но очень важный момент: если мы проиграем ? а такой риск, конечно же, есть ? то тогда это решение о лишении нас права выступать под своим флагом переносится на следующие Олимпийские игры ? 2024 года. Как пойдет рассмотрение, кто будет рассматривать, в каком темпе ? давайте, как говорят, "будем посмотреть" и только после этого мы можем сказать что-то определенное", ? заключил Николай Долгополов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/