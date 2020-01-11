/Спорт и туризм/

В Армении стартовала спартакиада «Дружбы» по военизированным видам спорта

В российской военной базе Южного военного округа, дислоцированной в Армении, стартовала спартакиада «Дружбы» среди военнослужащих двух стран по более 15 военизированным видам спорта.

Соревнования среди военнослужащих соединения и Минобороны Армении на территории спорткомплекса Гюмрийского военного гарнизона начались с армейского рукопашного боя.

В состязаниях, которые продлятся в течение трех дней, принимают участие более 150 военнослужащих из Гюмри и Еревана во всех весовых категориях от 65 кг до абсолютного веса свыше 85 кг. Впервые в весовых категориях 65-75 кг принимают участие воспитанники Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» из старших классов школы Минобороны России в Армении.

По итогам чемпионата среди победителей в своих весовых категориях будет сформирована команда от воинских частей Ереванского и Гюмрийского военного гарнизонов, которая примет участие на окружных соревнованиях по армейскому рукопашному бою в третьем квартале 2020 года.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

Просмотров: 70 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Спорт и туризм

Добавить комментарий

Последние новости

В Армении стартовала спартакиада «Дружбы» по военизированным видам спорта

В Сочи зенитчики и военные полицейские отразили нападение бандформирований

"Симфония Новороссийска" объединил музыкантов из Новороссийска и Геленджика

Большая распродажа: правительство пустит с молотка предприятия Кубани, включая долю в НМТП

Год Паука: Новый 2020 год - это Творец!

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!