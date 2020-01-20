Англия не сдала WADA чемпиона Игр

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WADA потребовало передать на проверку пробы четырехкратного олимпийского чемпиона по легкой атлетике из Великобритании Мо Фары, но получило отказ. Глава Британского антидопингового агентства Николь Сапстед заявила, что имеет право распоряжаться пробами из своего хранилища так, как считает нужным, и игнорировать указания WADA. Ранее Альберто Салазар, тренировавший Фару семь лет, был уличен в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирован на четыре года, из-за чего под подозрение попал и сам легкоатлет.

Британское антидопинговое агентство (UKAD) отказалось выдавать для перепроверки пробы своего четырехкратного олимпийского чемпиона Мо Фары. Организацию не смущает, что требование предоставить анализы предъявило само Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Судя по всему, англичане собираются защищать своего атлета до тех пор, пока им не будут предоставлены неопровержимые доказательства его вины. Загвоздка лишь в том, что для этого необходимо перепроверить его допинг-пробы.

За время своей блистательной карьеры британец сомалийского происхождения стал олимпийским чемпионом Лондона-2012 на дистанциях 5 000 м и 10 000 м, а затем повторил эти успехи и в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Кроме того, он шесть раз побеждал на чемпионатах мира — с 2011 по 2017 год, семь раз становился чемпионом Европы…

В общем, Фара является живой легендой легкой атлетики, а на родине получил звание рыцаря, приставку «сэр» и орден Британской империи. Почему же WADA заподозрило его в обмане?

Дело в том, что с 2010 по 2017 год Мо тренировался в группе американского тренера Альберто Салазара, который был со скандалом изгнан с чемпионата мира — 2019 в Дохе за нарушение антидопинговых правил.

Наставник получил четырехлетнюю дисквалификацию вместе со своим коллегой — эндокринологом Джеффри Брауном.

Расследование доказало, что специалисты в больших количествах, запрещенных правилами WADA, давали как минимум одному своему подопечному L-карнитин — аминокислоту, которая помогает сжигать жир и снижает уровень молочной кислоты, возникающей в мышцах при физической нагрузке. Кроме того, Салазар просил подопечных не указывать в отчете для допинг-офицеров факт приема L-карнитина.

Также выяснилось, что тренер создал гель с содержанием тестостерона, который надо было втирать в кожу для получения гормона, и сбыл его неким третьим лицам (и, конечно, он мог давать его своим спортсменам).

Против Салазара дали показания даже некоторые из его бывших подопечных.

Например, бронзовый призер ЧМ на дистанции 10 000 м Кара Гучер заявила, что специалист пытался заставить ее принимать синтетический гормон щитовидной железы, чтобы она скорее вернулась в оптимальные физические кондиции после рождения ребенка.

Однако эндокринолог не стала выписывать спортсменке этот препарат. Тогда Салазар попросил Кару обратиться к своему бывшему ученику и коллеге Галену Раппу, который мог добыть гормон. Кроме того, New York Times сообщала, что

тренер даже принуждал атлетов принимать запрещенные стимуляторы, а в случае отказа угрожал отнять спонсорский контракт.

Обвинения были предъявлены Салазару еще в 2017 году, но тот открестился от всех претензий и потребовал большего количества доказательств. Расследование продолжилось, необходимые факты были добыты, и 1 октября 2019 года Американское антидопинговое агентство (USADA) объявило о четырехлетней дисквалификации специалиста и его коллеги Брауна, которые в тот момент находились на ЧМ в Дохе.

Оба отстраненных уже подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), и окончательное решение по этому делу ожидается примерно в марте 2020 года.

Среди учеников Салазара, помимо Фары, было немало других видных бегунов — тот же американец Гален Рапп (серебряный призер Лондона-2012 на дистанции 10 000 м и обладатель бронзы Рио-2016 в марафоне), еще один представитель США Мэттью Сентровиц — чемпион Рио на 1500 м, голландка Сифан Хассан — чемпионка мира 2019 года на 10 000 м и 1500 м.

Однако пока никто из уже бывших учеников Салазара наказан не был,

поскольку расследование на данный момент установило личность только одного спортсмена, который точно получал от него запрещенные вещества, — Стива Магнесса. Как атлет он не добился больших успехов, но затем стал успешным в США тренером, который готовил спортсменов к Играм и чемпионатам мира и издавал собственные книги.

В остальном же подопечные Салазара сохранили все свои достижения, а Сифан Хассан даже спокойно завершила ЧМ-2019, прямо по ходу которого лишилась тренера, взяв две золотых медали.

Однако после дисквалификации наставника WADA решило начать перепроверку допинг-проб его учеников и запросило в том числе образцы Мо Фары, который ушел из группы Салазара как раз в тот момент, когда против специалиста началось серьезное расследование, — в 2017 году.

Но Британское антидопинговое агентство не считает отстранение наставника достаточной причиной для того, чтобы в чем-то подозревать олимпийского чемпиона, вследствие чего отказалось выдать WADA его пробы.

Ранее в ходе изучения дела Салазара эти тесты запрашивало и Американское антидопинговое агентство, но получило отказ.

«Мы поддерживали USADA в их расследовании против проекта Салазара. Мы никогда не проявляли враждебности или нежелания помочь, — приводит The Guardian слова генерального директора UKAD Николь Сапстед. — Но в случае вскрытия пробы каждый раз, когда ты размораживаешь и замораживаешь ее опять, ты повреждаешь образец.

Я четко сказала представителям USADA: «Вы должны предоставить мне заслуживающие доверия доказательства того, что там действительно что-то есть, а не просто закидывать удочку наудачу в надежде что-то найти.

Я не собираюсь рисковать пробами, которые мы держим в хранилище, поскольку в будущем они могут понадобиться нам при перепроверке, когда наука продвинется вперед и появятся новые методы анализа».

Также Сапстед намекнула, что воспротивится любому указанию WADA по поводу выдачи проб Мо Фары.

«На мой взгляд, любой образец, взятый UKAD, является собственностью Британского антидопингового агентства. Если бы пробы взяли представители World Athletics (главный международный орган легкой атлетики. — «Газета.Ru»), то это был бы их образец. Если взяло USADA, то это их анализы», — заявила специалист.

Таким образом, Сапстед полагает, что любое антидопинговое агентство имеет право обращаться со своими допинг-пробами так, как считает нужным, не реагируя на требования WADA и кого бы то ни было. Однако во Всемирном антидопинговом кодексе есть пункт 6.5, который опровергает данную точку зрения.

Согласно ему, дополнительный анализ проб можно устроить в любое время, если этого захочет WADA.

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила ТАСС, что британцы обязаны немедленно передать пробы Мо Фары экспертам WADA.

«Всемирный антидопинговый кодекс и стандарты WADA едины для всех. Будь то Британское антидопинговое агентство, РУСАДА или какое-то другое. В противном случае система не работает. Поэтому я считаю, что UKAD не должно чинить никаких препятствий при передаче проб.

Любая непрозрачность с любой стороны, и речь сейчас идет не только про UKAD, создает стену недоверия к антидопинговой системе страны и, соответственно, ее спортсменам как части системы», — уверена Пахноцкая.

Российский спортивный юрист Артем Пацев уже предположил, какие санкции могут ждать Британское агентство за сопротивление Всемирному.

«Получается, что UKAD, которое когда-то выступало опекуном Российского антидопингового агентства, грубейшим образом нарушает обязательные к применению стандарты WADA.

Будет весьма странно, если Всемирное антидопинговое агентство не пригрозит UKAD признанием несоответствия кодексу WADA за такое нарушение.

Напомню, что именно за уклонение передачи проб WADA в ноябре 2015 года потребовало немедленного увольнения Григория Родченкова, а Московская антидопинговая лаборатория была поражена в правах.

Ссылки UKAD на то, что они планируют хранить эти пробы до момента появления новых методов исследований, не имеют никакого отношения к безусловному праву WADA по своему усмотрению потребовать передачи проб в любой момент от любой антидопинговой организации.

И этого не может не знать руководитель UKAD. Поэтому я не понимаю, что на самом деле мешает отдать эти пробы на перепроверку прямо сейчас. Очевидно же, что требование, обращенное к UKAD, сделано в интересах чистого спорта и защиты всех чистых спортсменов мира, в том числе и самого Мо Фары, если ему нечего скрывать», — подытожил Пацев.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/2020/01/20/a_12918416.shtml?utm_source=push