Американский баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета

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В Калифорнии погиб американский баскетболист Коби Брайант в результате крушения собственного вертолета. О трагедии сообщили издания TMZ и ESPN со ссылкой на источники.

Баскетболист играл в Национальной баскетбольной ассоциации за команду «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции атакующего защитника. Ему был 41 год. Кроме него погибли еще четыре человека, находившиеся на борту.

Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры в составе сборной США — в 2008 и в 2012 годах. Четыре года назад пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации завершил свою карьеру. В 2018 году спортсмену вручили «Оскар» за лучший короткометражный анимационный фильм «Дорогой баскетбол».

Источник: https://novayagazeta.ru/news/2020/01/26/158569-smi-amerikanskiy-basketbolist-kobi-brayant-pogib-v-rezultate-krusheniya-vertoleta?utm_source=push