В подвешенном состоянии: Кокорин игнорирует «Сочи»

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Кокорин не поедет на второй сбор с «Сочи».

Трансферная сага с таинственным переходом Александра Кокорина из петербургского «Зенита» в «Сочи» продолжается. Нападающий по-прежнему отказывается покидать состав сине-бело-голубых, хотя клубы между собой об арендном соглашении официально договорились.

С 13 по 25 января петербуржцы провели свой первый тренировочный зимний сбор в Дохе, а 21 января стало известно, что Александр команду покинет. В текущем сезоне нападающий не провел за «Зенит» еще ни одного матча из-за того, что не успел заявиться за клуб в Российской премьер-лиги — лишь 17 сентября футболист покинул исправительную колонию в Алексеевке, где отбывал наказание за избиение директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения в Минпромторге Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина Виталия Соловчука , водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой . И если изначально ожидалось, что вторую часть сезона Кокорин проведет в «Зените», контракт с которым у него действует до 30 июня 2020 года, то уже в Катаре стало известно, что остаток сезона он проведет именно в «Сочи».

Однако переходить в команду, занимающую после 18-ти туров последнее место в турнирной таблице РПЛ, форвард отказывается.

После сборов «Зенита» в Дохе в СМИ появилась информация о том, что следующие тренировочные занятия петербургского клуба пройдут без Кокорина. Так, «Спорт день за днем» сообщил о том, что до своего отъезда в расположение «Сочи» Александр будет заниматься с фарм-клубом сине-бело-голубым — «Зенитом-2». Свои тренировочные сборы подопечные Владислава Радимова проводят в Турции, и интересно, что там же к продолжению сезона готовятся и сочинцы. Первые сборы команды Владимира Федотова провели с 12 по 23 января, а уже 27 января занятия в Турции возобновили.

Однако, как утверждает агент Кокорина, на них Александр не явится.

«Поедет ли он на второй сбор с «Сочи»? Нет, не поедет. Будет ли Кокорин тренироваться с «Зенитом-2»? Пока этого не произошло, у него выходные и он готовится ехать на второй сбор команды. По-прежнему ли Александр находится в подвешенном состоянии? Пока что он не едет с «Сочи». Этого достаточно», — цитирует агента и одновременно отчима футболиста Кирилла Логинова «Спорт день за днем».

Основная команда же «Зенита» во главе с Сергеем Семаком 29 января возобновит тренировки. Второй зимний сбор петербуржцев пройдет до 10 февраля в испанском Бенидорме, где они сыграют против «Дюделанжа», «Кайрата» и минского «Динамо». Первый же сбор от начала и до конца Кокорин провел с сине-бело-голубыми и даже провел два товарищеских матча за свою команду: против «Аль-Увайнаха», где Александр за один тайм отметился хет-триком, а также с «Ред Буллом» из Зальцбурга, в котором подопечные Семака потерпели крупное поражение со счетом 3:6.

Примечательно, что обе встречи Кокорин отыграл с капитанской повязкой.

Решение назначить 28-летнего форварда капитаном приняла и вся команда, и Семак в частности. По словам главного тренера петербуржцев, он рассчитывает на Кокорина и не желает отпускать его, тогда как руководство клуба, напротив, намерено отправить игрока в аренду. По данному поводу генеральный директор «Зенита» Александр Медведев даже провел внеочередную встречу с Семаком, на которой стороны обсудили возникший конфликт интересов, однако изменений после этого не последовало — Кокорина отправляют в аренду. Хотя профиль нападающего на официальном сайте «Зенита» еще активен.

«Договоренности между «Зенитом» и «Сочи» в отношении аренды Кокорина до конца сезона остаются в силе. Александр находится в расположении «Зенита» и проходит полноценный сбор вместе с другими игроками команды. Сегодня у нас запланирован контрольный матч с «Ред Буллом» из Зальцбурга. Уверен, участие Александра в сегодняшнем матче поможет набрать форму и даст игровую практику для дальнейшей игры на наивысшем уровне в «Сочи», — приводит слова Медведева РИА «Новости».

О достигнутых договоренностях говорил и владелец «Сочи» Борис Ротенберг, по словам которого он лично встречался с Кокориным, а в ответ на предложение пополнить состав его команды нападающий якобы ответил согласием. Но это в свою очередь опроверг Логинов. По словам агента футболиста, ни о каких официальных предложениях со стороны «Сочи» в отношении своего клиента он не слышал до того, как сочинский клуб официально объявил об аренде форварда.

«То, что Саша куда-то переходит, он узнал от журналистов. Но он никуда не собирается уходить. Не знаю, может ли «Зенит» заставить Александра покинуть команду, но никто — ни Саша, ни я — не понимает, что произойдет в будущем», — цитирует Логинова «Чемпионат».

По данному факту Общероссийский профессиональный союз футболистов, а также спортивные юристы выразили негодование в связи с тем, что Кокорина отправляют из «Зенита» в «Сочи», несмотря на его категорическое нежелание менять клубную прописку, а также сообщили о готовности оказать юридическую помощь, если та потребуется. Впрочем, в «Сочи» также остаются недовольными ситуацией, а именно — и поведением форварда, и неопределенностью.

«Мы не знаем, когда Кокорин присоединится к нам. Как только он у нас появится или не появится, то мы дадим знать. Александр квалифицированный футболист, игрок уровня сборной. Конечно, мы его ждем. Если есть желание играть в «Сочи», естественно, мы были бы рады», — говорил главный тренер сочинцев Владимир Федотов.

После 18-ти туров Российской премьер-лиги «Сочи», имея в своем активе 15 баллов, занимает последнее место в турнирной таблице. «Зенит», который провел в чемпионате России 19 матчей, с 45 очками остается единоличным лидером первенства.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/2020/01/27/a_12931142.shtml?utm_source=push