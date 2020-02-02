В Армении завершился чемпионат «дружбы» по лыжной гонке среди спортсменов из силовых структур двух стран

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На полигоне Камхуд российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, завершился чемпионат «дружбы» по лыжной гонке среди военнослужащих оборонных ведомств двух стран.

По условиям соревнований все участники в спортивной форме одежды на армейских лыжах проходили 5 км свободным стилем, затем в личном и командном зачетах состязались в эстафете 4х1,5 км.

Инструкторы по физической подготовке и спорту соединения ЮВО в течение месяца готовили военнослужащих к соревнованиям. Спортсмены ежедневно выполняли специальные упражнения и совершали марш-бросок протяженностью до 10 км с подъемами и спусками на лыжах и без них.

В соревнованиях приняли участие более 300 военнослужащих из силовых структур России и Армении.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа