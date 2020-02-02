/Спорт и туризм/

"Решение до выборов". Что ждет легкую атлетику в России?

Лишение государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики связано с выборами руководства, которые пройдут в конце февраля. Об этом рассказала серебряный призер Олимпийских игр по легкой атлетике Ольга Богословская.

ВФЛА лишилось аккредитации до 1 марта 2020 года. Такое решение в пятницу приняли в Министерстве спорта России. Отзыв аккредитации фактически означает приостановку государственного финансирования всей легкой атлетики в стране. 

Причиной такого решения Ольга Богословская назвала тупик, в который попала федерация из-за нарушения российских и международных допинговых правил.

"Сама федерация и ее руководство не справляется с поставленными задачами. Все функции и решение насущных проблем берет на себя Министерство спорта и Олимпийский комитет России. Они выступят буфером между российской и международной федерацией. Это решение временное. Оно до выборов в руководство ВФЛА, которые пройдут в конце февраля", - пояснила спортсменка.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

Просмотров: 74 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Спорт и туризм

Добавить комментарий

Последние новости

Осталось 10 дней до окончания приема заявок на соискание «Географического Оскара»

"Решение до выборов". Что ждет легкую атлетику в России?

В Новороссийске полицейские обнаружили останки советских бойцов

В рамках расследования уголовного дела о взяточничестве в крупном размере начальник следственного отдела МВД заключена под стражу

В Ставрополе новобранцы соединения связи приняли Воинскую присягу

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!