"Решение до выборов". Что ждет легкую атлетику в России?

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Лишение государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики связано с выборами руководства, которые пройдут в конце февраля. Об этом рассказала серебряный призер Олимпийских игр по легкой атлетике Ольга Богословская.

ВФЛА лишилось аккредитации до 1 марта 2020 года. Такое решение в пятницу приняли в Министерстве спорта России. Отзыв аккредитации фактически означает приостановку государственного финансирования всей легкой атлетики в стране.

Причиной такого решения Ольга Богословская назвала тупик, в который попала федерация из-за нарушения российских и международных допинговых правил.

"Сама федерация и ее руководство не справляется с поставленными задачами. Все функции и решение насущных проблем берет на себя Министерство спорта и Олимпийский комитет России. Они выступят буфером между российской и международной федерацией. Это решение временное. Оно до выборов в руководство ВФЛА, которые пройдут в конце февраля", - пояснила спортсменка.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/