РЕН ТВ покажет бой Фьюри vs Уайлдер в прямом эфире

/Спорт и туризм/

23 февраля телеканал предлагает провести весь день за просмотром по-настоящему мужских проектов. Утро начнётся со зрелищного боя – зрители увидят самый ожидаемый боксёрский поединок 2020 года между двумя величайшими бойцами.

Утром 23 февраля (по Мск) в Лас-Вегасе состоится грандиозное противостояние Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри – спортсмены проведут бой в супертяжелом весе за звание чемпиона мира. РЕН ТВ станет единственным федеральным каналом страны, который покажет битву в прямом эфире. Зрители смогут посмотреть поединок бесплатно и одновременно со всем миром.

Прошлая встреча Фьюри и Уайлдера прошла в 2018 году и закончилась ничьей раздельным судейским решением. Реванша ждёт весь мир: кому достанется пояс победителя?

На ринге сразятся два непобеждённых спортсмена. Один из самых безумных бойцов в мире, британец Тайсон Фьюри никогда не знал поражений: в его арсенале 29 побед, 20 из них нокаутом. «Цыганский король» поборол зависимость и вернулся на ринг, чтобы доказать, что он лучший боксёр современности. Действующего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC американца Деонтея Уайлдера считают главным нокаутером нашего времени: он одержал 42 победы, 41 – нокаутом. Он знает за что бьётся: вот уже 15 лет Уайлдер выходит на ринг ради тяжелобольной дочери.

23 февраля, после боя Фьюри vs Уайлдер, РЕН ТВ приготовил для зрителей и другие зрелищные сюрпризы, от которых невозможно будет оторваться весь день. Детали пока держатся в секрете.

Смотрите долгожданный реванш Фьюри vs Уайлдер в воскресенье утром, 23 февраля. Прямая трансляция из Лас-Вегаса – эксклюзивно на РЕН ТВ.

Источник: Дирекция по маркетингу и цифровым коммуникациям