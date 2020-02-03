«Тренер в него влюблен»: как Смолов дебютировал в Испании

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Как Федор Смолов дебютировал за «Сельту».

В матче 22-го тура испанской Примеры против «Валенсии» российский нападающий вышел сразу же после пропущенного его командой мяча, но спасти своих новых одноклубников от поражения не сумел. «Газета.Ru» — о дебюте Смолова в Испании.

22-й тур испанской Примеры, безусловно, по-настоящему ознаменован лишь одним событием — мадридским дерби, в котором «Реал» в итоге взял верх над «Атлетико». Однако особое внимание было обращено и на совершенно другую встречу, которая состоялась уже после исторического противостояния «сливочных» с «матрасниками».

На стадионе «Месталья» в Валенсии местный клуб принимал «Сельту». Формально противостояние двух команд могло получить российский окрас — за «Валенсию» выступает хавбек сборной России Денис Черышев, ко вторым же накануне закрытия зимнего трансферного окна присоединился Федор Смолов из московского «Локомотива». Однако встретится двум старым знакомым было не суждено: Черышев по-прежнему находится в лазарете у «летучих мышей» и восстанавливается после очередного мышечного повреждения задней поверхности бедра. За игрой своей команды он наблюдал только с трибун стадиона.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/2020/02/02/a_12939854.shtml?utm_source=push