/Спорт и туризм/

Спастись в «Рубине»: Кокорин может воссоединиться со Слуцким

«Рубин» и «Балтика» заинтересованы в услугах Кокорина.

«Рубин» готов подписать нападающего «Зенита» Александра Кокорина до завершения зимнего трансферного окна в Российской премьер-лиге (РПЛ). Футболиста в своем составе хочет видеть лично наставник клуба из Татарстана Леонид Слуцкий. Однако, несмотря на серьезный интерес со стороны казанцев, у нападающего есть еще один вариант продолжения карьеры: уже четвертый день с Кокориным ведет переговоры калининградская «Балтика».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/2020/02/05/a_12945505.shtml?utm_source=push

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Спорт и туризм

Добавить комментарий

Последние новости

Геленджикские врачи, получившие служебное жильё, обустраиваются на новом месте

Давайте вместе поможем!

Мощный шторм "Петра" надвигается на Кубань

Депутат Госдумы Владимир Синяговский: Эффективность национальных проектов почувствовали на себе жители Северского района...

Предприятия Новороссийска начали внедрять технологии «Бережливого производства»

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!