Спастись в «Рубине»: Кокорин может воссоединиться со Слуцким

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«Рубин» и «Балтика» заинтересованы в услугах Кокорина.

«Рубин» готов подписать нападающего «Зенита» Александра Кокорина до завершения зимнего трансферного окна в Российской премьер-лиге (РПЛ). Футболиста в своем составе хочет видеть лично наставник клуба из Татарстана Леонид Слуцкий. Однако, несмотря на серьезный интерес со стороны казанцев, у нападающего есть еще один вариант продолжения карьеры: уже четвертый день с Кокориным ведет переговоры калининградская «Балтика».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/2020/02/05/a_12945505.shtml?utm_source=push