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Депутат Госдумы Владимир Синяговский: Эффективность национальных проектов почувствовали на себе жители Северского района...

Состоялось долгожданное открытие универсального спортивного комплекса в пгт Ильском. Возведение объекта велось в рамках краевой госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Общая площадь здания – 1315 кв. метров. Спорткомплекс будет работать для детей и взрослых. Здесь можно заниматься мини-футболом, гандболом, баскетболом и волейболом. Есть необходимое спортивное оборудование, обустроены раздевалки, душевые, медкабинет и пункт видеонаблюдения.
«Прежде всего, хочу поздравить всех жителей с этим долгожданным событием! Теперь у них есть возможность заниматься спортом в новом, современно оборудованном комплексе. Это один из примеров тех вопросов, которые не удаётся решить оперативно. Отдельные слова благодарности губернатору Краснодарского края Вениамину Ивановичу Кондратьеву и главе муниципального образования Адаму Джариму. Несмотря на все возникающие трудности и недобросовестность подрядчика, благодаря плодотворной работе и активному взаимодействию всех уровней власти, сегодня решён ещё один социально значимый вопрос. Эффективность национальных проектов почувствовали на себе жители Северского района.» - прокомментировал Владимир Синяговский.
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Категория: Новости / Спорт и туризм

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