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В Ереване прошел чемпионат по самбо среди военнослужащих России и Армении

В преддверии празднования 31-й годовщины вывода советских войск из Афганистана военнослужащие российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, и Минобороны Армении приняли участие в чемпионате по самбо.

В начале турнира в спортивном комплексе минобороны Армении в Ереване военнослужащие почтили память погибших воинов-интернационалистов минутой молчания.

В чемпионате приняли участие более 50 военнослужащих из силовых структур Ереванского и Гюмрийского военного гарнизонов.

Самбисты выступали в семи весовых категориях от 63 кг до свыше 95 кг и продемонстрировали высокий уровень подготовки, командный дух и волю к победе.

Ветераны по итогам чемпионата наградили военнослужащих, занявших призовые места в командном и личном зачетах, кубками, медалями и грамотами.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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