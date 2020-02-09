В почтовых отделениях Краснодара, Сочи и Новороссийска начали  выдавать Паспорта болельщика

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Почта России начала выдачу в почтовых отделениях Паспортов болельщика Чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 (FAN ID). С января 2020 года персонифицированные документы уже получили свыше 70 жителей Кубани.

В Краснодарском крае выдача Паспортов болельщика организована в центральных отделениях: Сочи 354000 (ул. Воровского, 1/2), Краснодар 350000 (ул. Рашпилевская, 60), Новороссийск 353900 (ул. Советов, 36).

Среди наиболее активных городов по доставке и получению FAN ID также Пермь, Владивосток, Кемерово, Барнаул и Красноярск.

Благодаря широкой сети отделений почтовой связи, а также развитой транспортно-логистической инфраструктуре персонифицированные документы будут доступны во всех регионах России. Почтовое отправление доставляется в индивидуальной упаковке и гарантирует его безопасность и сохранность.

В ходе подготовки к Чемпионату Европы по футболу UEFA 2020 Почта России будет бесплатно доставлять персонифицированные карты зрителей – FAN ID в определенные отделения связи «заказной бандеролью 1-го класса с описью вложения», в другие страны – заказным регистрируемым мелким пакетом.

Для того чтобы получить Паспорт болельщика, необходимо оформить заявку на сайте, а также выбрать способ получения «в отделении Почты России» и адрес отделения почтовой связи, куда будет доставлен документ. После чего пользователь получит два уведомления о статусах доставки. Отслеживание доставки Паспорта болельщика доступно на веб-портале Почты России по коду отслеживания в СМС и e-mail уведомлении.

Почтовое отправление хранится в течение 30 дней. В этот период необходимо прийти в отделение почтовой связи и предъявить документ, который был указан при оформлении заявки. Операторы почтового отделения при получателе вскроют бандероль, сверят данные в паспорте с предоставленным документом и выдадут болельщику его карту зрителя - FAN ID.

Напомним, что FAN ID представляет собой небольшой ламинированный бланк, содержащий персональные данные владельца и фотографию. Паспорт болельщика оформляется бесплатно и однократно на все матчи UEFA 2020 в Санкт-Петербурге. Иностранцы смогут въехать в Россию по своему паспорту и FAN ID, не оформляя визу, с 30 мая по 3 июля 2020 года, выехать – с 30 мая по 13 июля.

Источник: Пресс-служба УФПС Краснодарского края АО «Почта России»