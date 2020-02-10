В Ейске определился победитель первенства края среди юношей 2003 г.р.

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В воскресенье, 9 февраля, прошли заключительные матчи краевого первенства среди юношей 2003 года рождения и моложе.

Соревнования, проводимые Федерацией баскетбола Краснодарского края, принимал Ейск. В первенстве участвовали 11 команд, которые в течение пяти дней выявляли сильнейшего.

Судьба медалей решалась в заключительный день соревнований. Баскетболисты Северского района в первой четверти завладели преимуществом в 15 очков и до конца встречи лишь наращивали разницу в счете - 87:48. Самыми результативным игроком этого поединка стал Егор Трофимов (25 очков, 12 подборов, 4 ассиста и 2 перехвата) из команды Северского района.

В финальном противостоянии победу одержал Новороссийск. В борьбе за золото команда обыграла сборную Туапсинского района – 72:50. Результативней всех в битве за золото был Александр Воронцов из команды победителей (дабл-дабл из 20 очков и 13 подборов + 4 перехвата и 2 результативных передачи). Он же признан лучшим игроком финала краевого первенства.

Памятные кубки и медали спортсменам вручил ветеран спорта, заслуженный учитель России, первый чемпион Краснодарского края по баскетболу Шамки Николай Григорьевич.

Итоговое положение команд:

Новороссийск

Туапсинский район

Северский район

Армавир

Кавказский район

Ейский район

Краснодар

Тихорецкий район

Сочи

Белореческий район

Динской район

Комментарий тренеров команд призеров соревнований:

Евгений Максимович Лысенко (3 место Северский район):

- Рад за ребят, за команду, что смогли завоевать медали для нашего Северского района. У нас уже были медали в турнире на Кубок губернатора по стритболу, теперь вот и взрослые награды в большом баскетболе в первенстве края в старшем возрасте. Для них этот успех – память на всю жизнь. Отмечу хорошую организацию соревнований – условия, судейство. Я давно в спорте и могу судить о том, как относятся к баскетболу у нас. Работа Федерации баскетбола Краснодарского края может вызывать только положительные отзывы.

Владимир Николаевич Федоров (2 место Туапсинский район):

- Результат для команды и для меня лично значимый. Соревнования проводились среди ребят старшего возраста, так что это оценка всей нашей совместной работы, даже не за прошедший год целенаправленной подготовки, а всего нашего совместного пути в баскетболе. Так что это событие для всех нас на всю жизнь. Я очень рад за ребят – они проявили настоящий характер – в трех матчах одержали волевые победы. Отмечаю высокую организацию соревнований – профессиональное судейство, онлайн статистика, награждение… Праздник удался!

Алексей Михайлович Горюнов (1 место Новороссийск):

- Уровень всех полуфиналистов был одинаково высоким, так что ребята могут гордиться собой – они завоевали награды в тяжелой борьбе. Турнир вообще для нас непросто начался – попали в группу «смерти». Соперники как на подбор – сильные: мы, Сочи, Кропоткин, Туапсе. Из группы получается два финалиста вышло. Спасибо Федерации Баскетбола за организацию – все было на высшем уровне – судейство, онлайн статистика, памятные подарки от главной нашей краевой команды – «Локомотив-Кубань».

Через неделю, 16 февраля в Ейске пройдет финал первенства края среди девушек 2003 г.р. и моложе.

Источник: пресс-служба администрации Новороссийска