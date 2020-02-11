Россиян зовут на на тест-драйв горнолыжных курортов Северного Кавказа

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Какие горнолыжные курорты есть на Кавказе? Там вообще можно кататься? Правда ли, что на трассах опасно, а сервис нельзя сравнить с европейским? Как добраться? На все эти вопросы поможет ответить тест-драйв горнолыжных курортов, участники которого за восемь дней на себе проверят все стереотипы о катании в России.

Организаторы проекта: инициативная группа молодежи «Apres Ski. Кавказ», Центр молодежного туризма и сервис путешествий Туту.ру.

Сейчас открыт прием заявок от желающих. В экспедицию приглашаются люди с совершенно разным бэкграундом: спортсмены-профессионалы, ни разу не катавшиеся новички, эксперты в туризме и сервисе, урбанисты, экологи, фотографы, видеографы, журналисты и люди из других сфер, которые хотят развивать туризм в России. Участникам проекта должно быть от 18 до 35 лет.

C 23 по 30 марта добровольцы протестируют пять курортов: Цей, Эльбрус, Домбай, Архыз и Роза Хутор. Тест-драйверам предстоит объективно оценить уровень каждого из курортов: от количества подъемников, разнообразия трасс и состояния проката, до вкуса пирожков в кафе рядом и стабильного Wi-Fi на территории.

- Цель поездки — рассказать о существующих горнолыжных курортах Северного Кавказа, улучшить качество туристических предложений и сервисов на этих курортах, а также повысить культуру поведения на склоне и культуру путешествий по России в целом, - рассказывают организаторы.

Итогом поездки станет мультимедийный спецпроект, рассказывающий о реальном состоянии каждого из курортов, где побывали путешественники.

Команда «Apres Ski. Кавказ» оплатит расходы на программу, питание и проживание. Участники оплачивают только билеты до места старта и обратно, и обеспечивают себя снаряжением. Заявки принимаются до 1 марта.

Москвина Анастасия

Источник: Специалист по связям с общественностью сервиса путешествий Туту.ру