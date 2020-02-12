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Строительство спорткомплекса в поселке Верхнбаканский идет с опережением

Глава Новороссийска проинспектировал ход строительства спортивного комплекса в поселке Верхнебаканский. Возведение объекта ведется с сентября 2019 года. Темпы строительства хорошие.

Уже идут работы по внутренней отделке, устройству внутренних и наружных инженерных сетей, электроснабжению и вентиляции. Завозятся материалы для укладки спортивного покрытия.

По предварительным оценкам этот объект может быть готов уже к концу марта, хотя по плану сроки сдачи – июнь 2020.

Сейчас на территории Новороссийского района в селах и поселках физической культурой и спортом занимаются порядка 3 тысяч детей. И в таких крупных населенных пунктах, как поселок Верхнебаканский, спортобъекты просто необходимы, отмечает Игорь Дяченко в своем Instagram.

Источник: Пресс-служба Администрации МО город Новороссийск

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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