Организаторы китайского этапа "Формулы 1" приняли решение перенести гонку из-за эпидемии коронавируса, сообщает пресс-служба соревнования.
"Гран-при Китая 2020 года перенесен из-за вспышки эпидемии коронавируса", — говорится в сообщении.
Гонка должна была состояться с 17 по 19 апреля.
Последний раз этап "Формулы-1" переносили в 2011 году: Гран-при Бахрейна в том сезоне пришлось в итоге отменить из-за волнений на фоне "арабской весны".
Ранее спортивные власти Шанхая рекомендовали не проводить в городе вообще никаких соревнований.
Источник: https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/66561/.htm