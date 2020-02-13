Гонка должна была состояться с 17 по 19 апреля.

Последний раз этап "Формулы-1" переносили в 2011 году: Гран-при Бахрейна в том сезоне пришлось в итоге отменить из-за волнений на фоне "арабской весны".

Ранее спортивные власти Шанхая рекомендовали не проводить в городе вообще никаких соревнований.