Кульминацией кэмпа станут Russian Freestyle Games 2020 — крупнейшие ежегодные международные соревнования нового десятилетия, которые соберут в одном месте звезд мирового фристайла. В 2020 году они пройдут на Курорте Красная Поляна: уже шестой год подряд в статусе соревнований Международной Федерации Горнолыжного Спорта (FIS). Сильнейших спортсменов ждёт внушительный призовой фонд, а зрителей — уникальное шоу.

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Курорт Красная Поляна расположен на отрогах Кавказских гор в поселке Красная Поляна в 30 минутах езды от аэроропорта Сочи. Для любителей горных лыж и сноуборда здесь проложены 30 км трасс, 6 зон для фрирайда, 13 современных подъемников и два сноупарка с различными фигурами. Горнолыжный сезон здесь продолжается с декабря по июнь.