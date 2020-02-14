Смогут ли «Сельта» и «Хетафе» отобрать очки у «Реала» и «Барселоны»?

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Испанский чемпионат набирает обороты. Некоторые команды провели внушительную работу в зимнее трансферное, основательно укрепив свои составы. Кто-то в надежде на медали, а кто-то в желании сохранить свое место в испанской элите на следующий сезон.

На этих выходных в Ла Лиге будет сыгран 24 тур. Мы обратим свое внимание на три встречи:

«Валенсия» - «Атлетико»

Предстоящий тур в пятницу откроет матч соседей по турнирной таблице. «Валенсия» примет на «древней» «Месталье» одно из разочарований нынешнего сезона мадридский «Атлетико». Дружина Диего Симеоне, которая в последние годы стала грандом европейского футбола, в этом году никак не найдет свою игру после ухода в «Барселону» Антуана Гризманна. С борьбой за золото столичные «матрасники» уже распрощались, и теперь их главной задачей является попадание в лигочемпионскую зону. В гостях «Атлетико» в этом сезоне играет не очень удачно, а «Валенсия», которая в случае победы может обогнать мадридцев, в последних домашних матчах не проигрывает, и сыграла вничью только с «Реалом».

«Барселона» - «Хетафе»

Чемпионы Испании последних двух сезонов из столицы Каталонии в текущем сезоне совсем не похожи на самих себя. Невнятная игра команды привела к отставке главного тренера Эрнесто Вальверде, вместо которого «Барселону» призвали спасать экс-тренера севильского «Бетиса» Кике Сетьена. Новому рулевому в наследство достался несколько разобщенный коллектив и травма одного из лидеров атаки Луиса Суареса. Лишь в последних двух матчах чемпионата «Барселоне» удалось победить своих соперников, но и эти встречи проходили в равной борьбе. Былого преимущества каталонцев над соперниками теперь нет и близко. В предстоящем матче сине-гранатовым предстоит встреча с третьей командой чемпионата. Сможет ли «Хетафе» дать бой некогда грозной «Барселоне»? Ответ на этот вопрос хорошо описан на сайте букмекерской конторы https://sportlights.ru/, где можно найти отличные прогнозы на все матчи.

«Реал» Мадрид – «Сельта»

Казалось бы, матч, в котором встречаются первая и семнадцатая команды Ла Лиги, вряд ли может таить в себе какую-то интригу. «Реал» сейчас на подъеме, обыгрывает всех подряд, а «Сельта» борется за выживание. И дело тут не в том, что за команду из Виго играет российский нападающий Федор Смолов. Просто «Реал» совсем недавно неожиданно проиграл в Кубке Испании сан-себастьянскому «Реал-Сосьедаду» со счетом 3:4, причем за десять минут до окончания матча счет был и вовсе 1:4. Этот матч показал, что играть с «Реалом» можно и наверняка игроки «Сельты», которым, как воздух нужны очки, грезят мечтами разжиться очками на «Сантьяго Бернабеу». Понятно, что сделать это парням из Виго будет весьма тяжело, но вдруг Федор Смолов, сумеет забить гол в ворота Тибо Куртуа и принести своим партнерам ничью, а может и победу.