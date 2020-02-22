Чемпион мира в составе сборной Франции Адиль Рами перешёл в «Сочи»

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Французский защитник Адиль Рами перешёл в ФК «Сочи». Переход француза в клуб из Краснодарского края подтвердила РПЛ, соответствующая информация появилась на сайте лиги.

Ранее 34-летний француз разорвал контракт с турецким «Фенербахче», поэтому в «Сочи» он перешёл в качестве свободного агента.

Рами является чемпионом мира 2018 года. Он был включён в заявку сборной Франции на турнир в России, но так и не сыграл ни в одном матче. В разные годы Рами выступал за «Лилль», «Валенсию», «Севилью», «Марсель» и «Милан».

В текущем сезоне в «Фенербахче» он провёл лишь семь матчей. Сочи» набрал 15 очков в 18 матчах и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на текущий момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах.

Первый матч после перерыва в чемпионате России «Сочи» проведёт 1 марта. Соперником сочинской команды станет тульский «Арсенал».

Источник: https://www.championat.com/football/news-3977819-chempion-mira-v-sostave-sbornoj-francii-adil-rami-pereshjol-v-sochi.html?utm_source=wpush&utm_medium=browser&champpush?utm_source=copypaste